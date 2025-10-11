إدارة ترامب تسرح أكثر من 4 آلاف موظف فيدرالي مع إستمرار الإغلاق الحكومي

ذكرت وسائل إعلام امريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت في تسريح أكثر من 4 آلاف موظف فيدرالي مع استمرار الإغلاق الحكومي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أكدت أن أكثر من 13 ألف موظف في المطارات يعملون حاليًا دون أجر؛ بسبب الإغلاق الحكومي، مما يزيد من الضغوط على قطاع الطيران والخدمات الأساسية.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الاقتصاد الأمريكي قد يتكبد خسائر تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا في حال استمرار الإغلاق.

وقال ليفيت، إن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ألحق أضرارًا بملايين الأمريكيين، من بينهم جنود في القوات المسلحة.

واتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الحزب الديمقراطي بـ"احتجاز الشعب الأمريكي كرهينة" عبر استمرار الإغلاق، مشددة على أن الإدارة تتحمل مسؤولية حماية عائلات عناصر الجيش، داعية الديمقراطيين إلى إنهاء الأزمة سريعًا.

وأضافت ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماضٍ في التزامه بضمان أمن المدن الأمريكية، مشيرة إلى أنه يعتبر ما وصفته بـ"إرهاب اليسار" في مدينة بورتلاند تهديدًا حقيقيًا.

وأوضحت أن الرئيس وجّه فريقه لمراجعة خيارات التمويل التي يمكن وقفها عن المدينة في إطار مواجهة أعمال العنف والفوضى هناك.