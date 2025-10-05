تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية

أفاد تقرير اقتصادي متخصص، بأن حالة عدم اليقين المالي في واشنطن، وتزايد التوترات التجارية الدولية، واستمرار هشاشة الأوضاع الأمنية في مناطق النزاع؛ أسهمت في رفع علاوة المخاطر ودعمت أسعار الذهب لتبقى قريبة من مستوياتها القياسية.



الإغلاق يدفع الذهب لصعود قياسي

وأشار التقرير، الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم، إلى أن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها لمستويات قياسية جديدة؛ متأثرة بعملية إغلاق خدمات الحكومة الفيدرالية الأمريكية، مع استمرار عدم التوصل إلى اتفاق في الكونجرس حول التمويل الحكومي، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1%، بما يعادل 41 دولارا، ليصل إلى 3908 دولارات للأونصة، محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6%، مسجلا الإغلاق القياسي رقم 41 منذ مطلع عام 2025.

وبيَّن أن الذهب واصل الاتجاه التصاعدي للأسبوع السابع على التوالي، مرتفعا بنحو 48% منذ بداية العام، بدعم من الطلب القوي على الملاذات الآمنة، في ظل أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد توقعات خفض الفائدة.

وذكرت “دار السبائك”، في تقريرها، أن الإغلاق الحكومي الأمريكي أدى إلى تأجيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر الماضي؛ الأمر الذي دفع المستثمرين للاعتماد على مؤشرات بديلة أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن هناك تراجعا في التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي، في حين استقر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات عند مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

ولفت التقرير إلى أن صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، شهدت تدفقات قياسية خلال سبتمبر الماضي، حيث سجل أكبر صندوق مؤشرات عالمي تدفقات يومية بلغت 19 طنا؛ لترتفع حيازاته الشهرية بمقدار 35 طنا، مما يعكس عودة الاهتمام المؤسسي بالمعدن الأصفر، رغم بقاء إجمالي الحيازات العالمية دون مستويات عام 2020.

ونبه إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي، امتد كذلك إلى باقي المعادن الثمينة؛ إذ تجاوزت الفضة مستوى 47 دولارا للأونصة، محققة قمما جديدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال التقرير، إن العوامل المالية الكلية ما زالت تدعم توجه المستثمرين نحو الذهب؛ باعتباره أداة للتحوط، مع استمرار غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي، واقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من دورة تيسير نقدي أعمق.

ولفت إلى أن تراجع مؤشر الدولار واستقرار العوائد الحقيقية وضعف سوق العمل الأمريكي، تشكل جميعها عناصر تعزز جاذبية الذهب، من خلال تقليص تكلفة الفرصة البديلة.

وتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي الأمريكي في التأثير على الأسواق خلال الأسبوع الجاري، مع احتمال تعطيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية مثل “الميزان التجاري، وطلبات إعانة البطالة، وبيان الميزانية” بعد تأجيل تقرير الوظائف لشهر سبتمبر.

سعر جرام الذهب في الكويت

فيما يتعلق بسوق الذهب في الكويت، أشار التقرير إلى تأثره بهذه المستجدات، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 38.365 دينار كويتي، وسجل عيار 22 نحو 35.170 دينار كويتي، بينما سجلت الفضة نحو 530 دينارا كويتيا للكيلوجرام الواحد.