محافظ المنيا: الموقف الإقليمي الجديد يربط بلدان الصعيد ويعزز كفاءة منظومة النقل

قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إن مشروع الموقف الإقليمي النموذجي الجاري تنفيذه يُعد إحدى أهم الخطوات العملية لدعم جهود تطوير منظومة النقل الداخلي والخارجي في صعيد مصر.

وأوضح المحافظ، خلال كلمته في مؤتمر “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية”، أن المشروع يُقام على مساحة 15 فدانًا وبتكلفة 400 مليون جنيه، ليكون مركزًا لوجستيًا محوريًا يخدم حركة الأفراد والبضائع، ويربط محافظة المنيا بباقي محافظات الصعيد والوجه البحري، مستفيدًا من موقعها الجغرافي المتميز الذي يتوسط محافظات الوجهين القبلي والبحري، بما يعزز التنافسية الاستثمارية للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الموقف الإقليمي الجديد يهدف إلى تجميع خطوط النقل في نقطة واحدة تتوافر بها المعايير الحضارية والتنظيمية الحديثة، بما يسهم في تقليل التكدس المروري داخل مدينة المنيا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مكانة المحافظة كمركز إقليمي رئيسي في صعيد مصر.