دون إصابات .. السيطرة على حريق محول كهرباء بسمالوط بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز سمالوط شمال المنيا، اليوم الخميس، من السيطرة حريق محول كهربائي، دون وقوع إصابات بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محطة كهرباء شوشة، وسط محاولات لإخماده.

تم الدفع بسيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحولات المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق في محول كهربائي بسبب حدوث شرز، وجرى إخماده سريعاً، دون وقوع أي إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق