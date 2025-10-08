قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أزمة تضرب المطارات الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي

أزمة مطارات أمريكا
أزمة مطارات أمريكا
محمد على

دخلت المطارات الأمريكية في أزمة بسبب نقص الموظفين مع الإغلاق الفيدرالي الأمريكي ما أدى إلى تأخر آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

في ظل هذا النقص استمر عمل مراقبي الحركة الجوية في العمل دون تقاضٍ للأجور بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

ومضت سبعة أيام على الإغلاق،حتى الآن دون حل.

 أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية عن مشكلات في التوظيف بعدد من المطارات، من بينها شيكاجو، ولاس فيجاس، وناشفيل، وفيلادلفيا، إلى جانب مراكز مراقبة جوية في مناطق أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن.

وفي ولاية كاليفورنيا، شهد مطار هوليوود بيربانك إلغاءً وتأخيرًا لعدد من الرحلات، في وقت أكدت فيه الإدارة أن برج المراقبة بالمطار لا يوجد فيه أي مراقبين جويين حاليًا بسبب الإغلاق.

وكان وزير النقل الأمريكي شون دافي قد أعلن في مؤتمر صحفي بمطار نيوآرك بولاية نيوجيرسي أن عدد مراقبي الحركة الجوية الذين يتغيبون عن العمل بسبب المرض ارتفع منذ بدء الإغلاق.

تثير هذه التطورات مخاوف من تكرار ما حدث خلال إغلاق عام 2019، عندما أدى النقص الحاد في عدد العاملين إلى اضطرابات كبيرة في حركة الطيران دفعت الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الإغلاق بعد 35 يومًا.

