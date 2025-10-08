قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع طـ.فل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بسوهاج
أزمة تضرب المطارات الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رئيس الوزراء الفلسطيني: دعم عمل "الأونروا" ضرورة سياسية للحفاظ على الاستقرار

أ ش أ

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تأكيد دعم بلاده الكامل لولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" باعتبارها ركنا أساسيا من أركان المسئولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أن دعم الوكالة ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو ضرورة سياسية للحفاظ على الاستقرار واحترام القانون الدولي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني -في مكالمة هاتفية مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- : "لا يزال الوضع في غزة كارثيا، وأونروا تعد العمود الفقري لتقديم الخدمات لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على مدارسها وعياداتها وعمليات الإغاثة التابعة لها"، مؤكدا استمرار التنسيق مع الوكالة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خاصة وأن وجودها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بالغ الأهمية لتعزيز صمود المجتمع والتماسك الاجتماعي.

وأشار إلى أن موقف فلسطين واضح بأنه لا غنى عن "أونروا" ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وستستمر مدارس الأونروا وعياداتها ومنشآتها الإغاثية في عملها، معبرا عن كامل الرفض لأي محاولة لتجاوز الأونروا أو استبدالها، وضرورة استمرار دورها حتى التوصل إلى حل عادل وشامل للاجئين، بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الفلسطيني، استمرار حشد الدعم السياسي والدبلوماسي من الشركاء والمانحين، وحثهم على تجديد مساهماتهم وزيادتها بشكل منتظم ومتعدد السنوات لضمان استمرارية الخدمات، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وكالة غوث المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

وزارة الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تطلق ورشة عمل شباب بلد بالتعاون مع يونيسيف

منتخب مصر

الغندور يتوقع فوز منتخب مصر على جيبوتي مقابل 3 أهداف

منتخب السعودية

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

