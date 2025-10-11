أسلك واحدة .. جيهان الشماشرجي تحتفل بعيد ميلاد روبي.. والأخيرة ترد

وجهت الفنانة جيهان الشماشرجي رسالة تهنئة دافئة إلى صديقتها الفنانة روبي بمناسبة عيد ميلادها الذي احتفلت به يوم الجمعة 10 أكتوبر.

ونشرت جيهان الشماشرجي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورة تجمعها بروبي، وعلّقت عليها قائلة:"كل سنة وأنتي أطيب وأسلك وألذ واحدة، بحبك."

وتفاعلت روبي سريعًا مع تهنئة صديقتها، حيث أعادت نشر الصورة عبر حسابها، وردّت بتعليق عفوي مليء بالمودة قالت فيه:"وأنتي طيبة يا أحلى جيجي في العالم، بموت فيكي."

