باحثة اجتماعية: الرجل الواثق لا يحتاج إلى السيطرة على شريكة حياته

أكدت عبير سليمان، الباحثة في شؤون المرأة، أن الرجل الواثق من نفسه لا يشعر بالحاجة إلى فرض السيطرة على شريكته، موضحة أن العلاقات الناجحة تُبنى على الاحترام والتفاهم، لا على التسلط والتحكم.

الرغبة في السيطرة دليل ضعف داخلي

وأشارت سليمان، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الرغبة في السيطرة غالبًا ما تنبع من نقص في الثقة بالنفس أو شعور داخلي بعدم الأمان، لافتة إلى أن محاولة فرض الهيمنة على الطرف الآخر سلوك ناتج عن عدم نضج نفسي.

الرجل الحقيقي يحتوي ولا يُهيمن

وأضافت أن الرجل الحقيقي هو من يحتوي المرأة بعقله وحكمته، لا بسلطته أو صوته العالي، مشددة على أن الاحترام لا يُنتزع بالخضوع، بل يُكتسب بالحب والحنان. واعتبرت أن القوة الحقيقية للرجل تظهر في قدرته على إدارة الخلافات بلُطف ووعي عاطفي.

الحب مساحة أمان لا ساحة صراع

واختتمت سليمان تصريحاتها بالتأكيد على أن العلاقة الناجحة تقوم على التوازن لا الغلبة، وأنه حين يتمتع الطرفان بالنضج والثقة بالنفس، يصبح الحب مساحة آمنة مليئة بالاحتواء، لا ساحة صراع من أجل السيطرة أو إثبات الذات.