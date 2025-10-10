علاقة دولابك بالطاقة.. أسرار لتنظيم حياتك تكشفها سونيا الحبال

أكدت خبيرة الطاقة سونيا الحبال أن الدولاب يعكس علاقتنا بالذات، إذ يحتوي على مختلف أنواع الطاقة التي نحملها، سواء كانت طاقة الخروج أو طاقة المنزل أو حتى الطاقة المرتبطة بالملابس الداخلية. وأوضحت أن كل ما يوجد داخل الدولاب يعبر عن حالتنا الطاقية الداخلية ويكشف مدى انسجامنا أو اضطرابنا النفسي.

وقالت سونيا الحبال خلال لقاء على قناة صدى البلد، إن علاقتنا بالذات قد تكون منظمة ومرتبة أو يسودها التشتت والفوضى. وأشارت إلى أن من يعيش وسط طاقة فوضوية وغير مرتبة ينعكس ذلك على تفاصيل حياته اليومية، بينما من ينعم بطاقة منظمة يشعر بانسيابية وسلاسة في مختلف جوانب حياته.

وأضافت أن علم الطاقة يقوم على مبدأ التنظيم، مؤكدة أن “كلما كانت حياتنا منظمة، كان الكون أكثر انتظامًا معنا”. وشددت على أن ترتيب الأشياء والمقتنيات يسهم في انسياب الطاقة الإيجابية ويمنع التعطلات أو العراقيل التي قد تواجه الإنسان في حياته.

وبيّنت الحبال أن الأشخاص الذين لا يولون اهتمامًا بترتيب دواليبهم أو ملابسهم غالبًا ما يعانون من تشتت وفوضى داخلية، لأن كل ما حولنا يحمل طاقة معينة تتفاعل معنا باستمرار.

وأوضحت أن الدولاب قد يكون مصدرًا للطاقة الإيجابية والتنظيم، أو على العكس، مصدرًا للفوضى والتعطيل في الحياة إذا تُرك دون ترتيب أو تنظيف دوري.

وختمت خبيرة الطاقة حديثها بالتأكيد على أن الاهتمام بتنظيم الدولاب ليس مجرد سلوك منزلي أو تجميلي، بل هو انعكاس مباشر لحالة الإنسان الداخلية، وأن الحفاظ على الترتيب والنظام يساعد في تعزيز الطاقة الإيجابية، وتحقيق التوازن الذاتي، وجذب البركة والتوفيق إلى الحياة اليومية.