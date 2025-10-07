قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
ترامب لعائلات الأسرى الإسرائيليين: الحرب ستنتهي خلال أيام

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، رسالة إلى منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، أعرب فيها عن تعاطفه مع معاناتهم، مؤكداً عزمه على إنهاء الحرب في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة والعمل على إعادة جميع الأسرى المحتجزين.

وجاء في الرسالة، التي حملت توقيع ترامب وزوجته ميلانيا، شكر للمنتدى على دعوته منح ترامب جائزة نوبل للسلام، تقديراً لما وصفه المنتدى بـ"عزمه على تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وكان المنتدى قد بعث برسالة إلى لجنة نوبل النرويجية يوم الإثنين، أكد فيها أن "ترامب تمكن من تحويل ما كان يُعتقد أنه مستحيل إلى ممكن"، في إشارة إلى جهوده لوقف القتال في غزة.

وقال ترامب في رسالته: "نحن ملتزمون بإنهاء هذا الصراع، ومواجهة معاداة السامية سواء في الداخل أو الخارج"، مضيفاً: "نأمل أن ينتهي هذا النزاع خلال الأيام المقبلة". لكنه اختتم الرسالة بعبارة تحمل نبرة تحذير قائلاً: "وإلا".

من جانبه، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن ترامب ناقش مع فريقه للأمن القومي آخر التطورات في مفاوضات وقف الحرب، وذلك قبل توجه مبعوثَيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بناءً على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

وتعقد المفاوضات في مدينة شرم الشيخ، الواقعة في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وسط آمال دولية في التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد المستمر منذ شهور.

