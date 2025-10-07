ترامب لعائلات الأسرى الإسرائيليين: الحرب ستنتهي خلال أيام

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، رسالة إلى منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، أعرب فيها عن تعاطفه مع معاناتهم، مؤكداً عزمه على إنهاء الحرب في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة والعمل على إعادة جميع الأسرى المحتجزين.

وجاء في الرسالة، التي حملت توقيع ترامب وزوجته ميلانيا، شكر للمنتدى على دعوته منح ترامب جائزة نوبل للسلام، تقديراً لما وصفه المنتدى بـ"عزمه على تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وكان المنتدى قد بعث برسالة إلى لجنة نوبل النرويجية يوم الإثنين، أكد فيها أن "ترامب تمكن من تحويل ما كان يُعتقد أنه مستحيل إلى ممكن"، في إشارة إلى جهوده لوقف القتال في غزة.

وقال ترامب في رسالته: "نحن ملتزمون بإنهاء هذا الصراع، ومواجهة معاداة السامية سواء في الداخل أو الخارج"، مضيفاً: "نأمل أن ينتهي هذا النزاع خلال الأيام المقبلة". لكنه اختتم الرسالة بعبارة تحمل نبرة تحذير قائلاً: "وإلا".

من جانبه، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن ترامب ناقش مع فريقه للأمن القومي آخر التطورات في مفاوضات وقف الحرب، وذلك قبل توجه مبعوثَيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بناءً على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

وتعقد المفاوضات في مدينة شرم الشيخ، الواقعة في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وسط آمال دولية في التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد المستمر منذ شهور.