الذهب يتراجع في تعاملات مساء اليوم الأحد 23-11-2025

تراجع سعر الذهب في مصر في ختام تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 23-11-2025 داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب ينخفض مرة أخرى

وتراجع متوسط سعر الذهب داخل محلات الصاغة بمقدا 10 جنيهات قبل قليل بعد صعود في أول تعاملات مساء اليوم

تذبذب الذهب

ومع أول تعامل له في أول تداولات مساء اليوم، صعد سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيه، لإلا أنه فقدعلى مدار الاسابيع القلائل الماضية ليفقد أكثر من 500 جنيه علي الأقل في الجرام بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث سجله جرام الذهب نحو 5415 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6188 جنيه للبيع و 6245 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5415 جنيه للبيع و 5465 جنيه للشراء

سعر عيار18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4641 جنيه للبيع و 4684 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3610 جنيه للبيع و 3643 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.32 ألف جنيه للبيع و 43.72 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4064 دولار للبيع و 4065 دولار للشراء