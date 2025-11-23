قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
اقتصاد

الذهب يتراجع في تعاملات مساء اليوم الأحد 23-11-2025

محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر في ختام تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 23-11-2025 داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب ينخفض مرة أخرى

وتراجع  متوسط سعر الذهب داخل محلات الصاغة بمقدا 10 جنيهات قبل قليل بعد صعود في أول تعاملات مساء اليوم 

تذبذب الذهب

ومع أول تعامل له في أول تداولات مساء اليوم، صعد سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيه، لإلا أنه فقدعلى مدار الاسابيع القلائل الماضية ليفقد أكثر من 500 جنيه علي الأقل في الجرام بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث سجله جرام الذهب نحو 5415 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  6188 جنيه للبيع و 6245 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5415 جنيه للبيع و 5465 جنيه للشراء

سعر عيار18  اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4641 جنيه للبيع و 4684 جنيه للشراء

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3610 جنيه للبيع و 3643 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.32 ألف جنيه للبيع و 43.72 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4064 دولار للبيع و 4065 دولار للشراء

