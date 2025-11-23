سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

يبحث عدد كبير من المواطنون عن سعر الذهب اليوم في مصر الموافق الأحد 23 نوفمبر 2025، والذي يشهد متابعة كبيرة من جانب المقبلون علي الزواج والمستثمرين، حيث يواصل المتابعون رصد حركة التداول والمؤشرات بحثا عن افضل سعر لشراء الذهب.

سعر الذهب

تثبيت أسعار الفائدة وتأثيره على سعر الذهب

قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 21 في المئة على الإيداع و22 في المئة على الإقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.

وهو ما يعكس قراءة دقيقة لمستويات التضخم واتجاهاته المستقبلية وأسهم هذا القرار في تهدئة الطلب على الذهب مع انخفاض تكلفة الأموال وتغير توجهات المستثمرين وتتحرك الأسعار محليا وفقا لمجموعة من العوامل في مقدمتها سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب المحلي إضافة إلى تحركات بورصة المعادن العالمية.

عيار 21 الأكثر رواجا في مصر

يواصل الذهب عيار 21 الحفاظ على مكانته كأداة ادخار آمنة خاصة في فترات تقلب الأسواق وارتفاع أسعار السلع ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا داخل السوق لاعتدال سعره وجودته بينما يتجه المستثمرون إلى عيار 24 باعتباره الأعلى نقاء ويفضل الشباب عيار 18 لأسعاره المناسبة وتنوع تصميماته.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6225 جنيها 6200 جنيه

عيار 22 5705 جنيها 5685 جنيها

عيار 21 5445 جنيها 5425 جنيها

عيار 18 4665 جنيها 4650 جنيها

عيار 14 3630 جنيها 3615 جنيها

عيار 12 3110 جنيها 3100 جنيها

الأونصة 193555 جنيها 192840 جنيها

الجنيه الذهب 43560 جنيها 43400 جنيه

الأونصة بالدولار 4065.89 دولار

سعر الذهب عالميا بالأونصة

تستقر أسعار الذهب العالمية قرب مستوى 4065.89 دولار للأونصة مدعومة بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس، رغم تباطؤ وتيرة الارتفاع عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025.

اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة

ويرجع خبراء الاقتصاد الاسعار الحالية للذهب إلى تحركات الأونصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار الذي تربطه علاقة عكسية بالذهب إضافة إلى سياسات الفائدة في البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

بالاضافة إلى جانب تأثير معدلات التضخم الدولية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب العالمي على مسار الأسعار ويرى المتعاملون أن تراجع الأسعار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب.

مع استمرار ترقب بيانات اقتصادية أمريكية تشمل التضخم والفائدة واحتمالات الإغلاق الحكومي ويتوقع المحللون استمرار التحركات للذهب على المدى القريب بفعل السياسة النقدية الأمريكية مع حفاظ المعدن على جاذبيته كأداة ادخار واستثمار كما يرجح الخبراء زيادة الطلب المحلي خلال الفترات المقبلة بما قد يدعم الأسعار داخل السوق المصرية.