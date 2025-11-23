سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
يبحث عدد كبير من المواطنون عن سعر الذهب اليوم في مصر الموافق الأحد 23 نوفمبر 2025، والذي يشهد متابعة كبيرة من جانب المقبلون علي الزواج والمستثمرين، حيث يواصل المتابعون رصد حركة التداول والمؤشرات بحثا عن افضل سعر لشراء الذهب.

سعر الذهب

تثبيت أسعار الفائدة وتأثيره على سعر الذهب

قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 21 في المئة على الإيداع و22 في المئة على الإقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.

وهو ما يعكس قراءة دقيقة لمستويات التضخم واتجاهاته المستقبلية وأسهم هذا القرار في تهدئة الطلب على الذهب مع انخفاض تكلفة الأموال وتغير توجهات المستثمرين وتتحرك الأسعار محليا وفقا لمجموعة من العوامل في مقدمتها سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب المحلي إضافة إلى تحركات بورصة المعادن العالمية.

عيار 21 الأكثر رواجا في مصر

يواصل الذهب عيار 21 الحفاظ على مكانته كأداة ادخار آمنة خاصة في فترات تقلب الأسواق وارتفاع أسعار السلع ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا داخل السوق لاعتدال سعره وجودته بينما يتجه المستثمرون إلى عيار 24 باعتباره الأعلى نقاء ويفضل الشباب عيار 18 لأسعاره المناسبة وتنوع تصميماته.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب  سعر البيع  سعر الشراء
عيار 24  6225 جنيها  6200 جنيه
عيار 22  5705 جنيها  5685 جنيها  
عيار 21  5445 جنيها  5425 جنيها  
عيار 18  4665 جنيها  4650 جنيها  
عيار 14  3630 جنيها  3615 جنيها  
عيار 12  3110 جنيها  3100 جنيها  
الأونصة  193555 جنيها  192840 جنيها  
الجنيه الذهب  43560 جنيها  43400 جنيه
الأونصة بالدولار  4065.89 دولار

سعر الذهب عالميا بالأونصة

تستقر أسعار الذهب العالمية قرب مستوى 4065.89 دولار للأونصة مدعومة بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس، رغم تباطؤ وتيرة الارتفاع عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025.

اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة

ويرجع خبراء الاقتصاد الاسعار الحالية للذهب إلى تحركات الأونصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار الذي تربطه علاقة عكسية بالذهب إضافة إلى سياسات الفائدة في البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

بالاضافة إلى جانب تأثير معدلات التضخم الدولية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب العالمي على مسار الأسعار ويرى المتعاملون أن تراجع الأسعار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب.

مع استمرار ترقب بيانات اقتصادية أمريكية تشمل التضخم والفائدة واحتمالات الإغلاق الحكومي ويتوقع المحللون استمرار التحركات  للذهب على المدى القريب بفعل السياسة النقدية الأمريكية مع حفاظ المعدن على جاذبيته كأداة ادخار واستثمار كما يرجح الخبراء زيادة الطلب المحلي خلال الفترات المقبلة بما قد يدعم الأسعار داخل السوق المصرية.

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
نادية السيد وهشام ماجد
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
