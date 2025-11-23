موعد بداية الشتاء 2025 في مصر رسميا وسط تقلبات جوية متزايدة

موعد بداية الشتاء 2025 في مصر .. يواصل الكثير من المواطنين البحث عن موعد بداية فصل الشتاء 2025 رسميًا في مصر، خاصة في ظل ما شهدته البلاد من تقلبات جوية خلال الفترة الماضية، وازدياد فرص سقوط الأمطار على مدار أسابيع فصل الخريف.

هذه التساؤلات تأتي مع اقتراب موعد الانقلاب الشتوي الذي يمثل التحول الفعلي نحو انخفاض درجات الحرارة وبدء البرودة الشديدة في مختلف المحافظات المصرية.

ويعتمد تحديد موعد بداية الفصول الأربعة على الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وهو الجهة المسؤولة عن رصد الحركة الشمسية والانقلابين الشتوي والصيفي، إلى جانب الاعتدالين الربيعي والخريفي.

وتعد هذه الحسابات المرجع الأساسي المستخدم محليًا وعالميًا في وضع جداول الفصول وتحديد أطوالها الزمنية بدقة.

موعد انتهاء فصل الخريف 2025 وبداية الشتاء

يشير المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن فصل الخريف 2025 سوف ينتهي رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وهو اليوم الذي يشهد الانقلاب الشتوي، حيث يعد أطول ليالي السنة وأقصر نهاراتها.

ومع حدوث هذا الانقلاب، يبدأ فصل الشتاء 2025 رسميًا في مصر وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة.

وقد بدأ الخريف في مصر يوم 22 سبتمبر 2025، وشهد خلال أسابيعه الأولى اضطرابًا واضحًا في درجات الحرارة، إضافة إلى ظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية، ونشاطًا ملحوظًا للرياح ليلًا في عدة محافظات.

وأسهمت هذه المؤشرات في زيادة اهتمام المواطنين بمتابعة تفاصيل موعد بداية الشتاء هذا العام.

المعهد الفلكي يؤكد موعد بداية الشتاء 2025 ومدته

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن فصل الشتاء 2025 سوف يبدأ رسميًا في مصر يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، وسوف يستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و22 دقيقة، ليظل حتى يوم 19 مارس 2026.

وتمثل هذه الفترة الزمنية المرحلة الأبرد من العام، سواء على مستوى درجات الحرارة أو الظواهر الجوية المصاحبة لها.

ومع بداية هذا التاريخ، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على أغلب الأنحاء، بينما تزداد البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

كما تتراجع ساعات النهار قبل أن تعود للزيادة في نهاية الموسم، وهو ما يميز فترة الشتاء عن بقية فصول السنة في نصف الكرة الشمالي.

الظواهر الجوية المتوقعة مع بداية الشتاء 2025

تشهد مصر خلال فصل الشتاء مجموعة من الظواهر الجوية التي ترتبط عادة بانخفاض الحرارة ونشاط الرياح وزيادة فرص سقوط الأمطار. وتشمل الظواهر الجوية المتوقعة مع بداية فصل الشتاء 2025 الآتية:

• انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة ليلًا.

• ظهور الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية في الصباح الباكر.

• ارتفاع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

• اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط خلال الفترات التي تنشط فيها الرياح.

• احتمالية تأثر البلاد بـ موجات برد قوية، خصوصًا في شهر يناير الذي يمثل ذروة الشتاء في مصر.

وتتأثر البلاد خلال الشتاء بعدة منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، ما يؤدي إلى تغيرات كبيرة في حالة الطقس، وتقلبات بين الأمطار والرياح والبرودة الشديدة. وتعد هذه المنخفضات من أهم العوامل التي تحدد نمط الطقس خلال فصل الشتاء في مصر، خاصة في المناطق الساحلية والوجه البحري وبعض مناطق القاهرة الكبرى.

مع اقتراب موعد الانقلاب الشتوي، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة تفاصيل بداية فصل الشتاء 2025 في مصر، خاصة بعد فترة من التقلبات الجوية التي اتسم بها الخريف الحالي.

وتوضح الحسابات الفلكية الرسمية أن الشتاء سيبدأ في 21 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 19 مارس 2026، وسط توقعات بحدوث عدة ظواهر جوية أبرزها انخفاض الحرارة والشبورة والأمطار على بعض المناطق.