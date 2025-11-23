قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطباء ينصحون بتقوية المناعة قبل دخول الشتاء

المناعة
المناعة
ريهام قدري

 تداول عدد من الأطباء والمتخصصين نصائح مهمة لتعزيز مناعة الجسم، مؤكدين أن الاستعداد المبكر يقلل من فرص الإصابة بالفيروسات الموسمية.


أطعمة ضرورية لتعزيز المناعة


أوصى الأطباء بمجموعة من الأغذية الطبيعية القادرة على دعم جهاز المناعة، أبرزها:
البرتقال والليمون والجوافة والفلفل الملون والكيوي: مصادر غنية بفيتامين C، وتعد الجوافة الأعلى محتوى.
الزبادي البلدي أو اليوناني: مصدر طبيعي للبروبيوتيك، الذي يعزز مناعة الأمعاء.
الثوم والبصل النيء: يحتويان على مركب "الأليسين" المضاد للبكتيريا والفيروسات.
الزنجبيل والكركم: مضادات التهاب قوية، ويفضل تناولهما كمشروب دافئ مع العسل والليمون.
المكسرات النيئة: مثل اللوز والجوز والكاجو لاحتوائها على الزنك وفيتامين E.
الأسماك الدهنية وصفار البيض: مصادر مهمة لفيتامين D والأوميجا-3.
الخضروات الورقية: كالجرجير والسبانخ لاحتوائها على الحديد ومضادات الأكسدة.
العسل الطبيعي وخاصة عسل السدر والمانوكا: مضاد للبكتيريا والفيروسات.
روتين يومي لتعزيز المناعة


قدّم الأطباء مجموعة من الخطوات اليومية البسيطة لدعم الجسم قبل الشتاء، من بينها:


تناول كوب ماء دافئ مع ليمون وعسل وزنجبيل على الريق.
شرب الشاي الأخضر أو القهوة باعتدال لاحتوائها على مضادات أكسدة.
مغلي الكركم مع رشة فلفل أسود لزيادة امتصاص الكركمين.
الاهتمام بـ الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو.
شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف.
النوم من 7–8 ساعات يوميًا.
ممارسة رياضة خفيفة لمدة 30 دقيقة.
تقليل السكر الأبيض والمقليات، إذ يؤدي السكر إلى إضعاف المناعة لعدة ساعات.
بهارات وتوابل ذات تأثير قوي على المناعة


كما سلط الخبراء الضوء على مجموعة من التوابل التي تُعد “المهدور حقها” في المطبخ رغم أهميتها الصحية:


الكركم: مضاد التهاب قوي، ويفضل تناوله مع الفلفل الأسود لزيادة الامتصاص.
الزنجبيل الطازج: يعزز مضادات الفيروسات ويفتح الجيوب الأنفية.
القرفة: مضادة للبكتيريا والفطريات وتساعد على تنظيم مستوى السكر.
الفلفل الأسود: يزيد امتصاص الفيتامينات ومركب الكركمين.
الهيل: مضاد للفيروسات ويحسن التنفس.
القرنفل: من أقوى مضادات الأكسدة.
الحبة السوداء: تعزز مناعة الخلايا بشكل كبير عند استخدامها بانتظام.
واختتم الأطباء نصائحهم بالدعاء أن يحفظ الله الجميع من الأمراض والأسقام، مؤكدين أن نمط الحياة الصحي هو خط الدفاع الأول ضد أي موجة موسمية محتملة.

المناعة تقوية المناعة مناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

كلودين عون، الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

كلودين عون: المرأة اللبنانية ما زالت محرومة من حقوقها

الفنانة التونسية عفاف بن محمود

عفاف بن محمود عن الجولة 13: تجسيد شخصية سامية تجربة عاطفية وإنسانية ثقيلة

محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

251 طعنًا بالمرحلة الأولى وإلغاء نتائج 19دائرة في انتخابات مجلس النواب

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد