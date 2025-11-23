أطباء ينصحون بتقوية المناعة قبل دخول الشتاء

تداول عدد من الأطباء والمتخصصين نصائح مهمة لتعزيز مناعة الجسم، مؤكدين أن الاستعداد المبكر يقلل من فرص الإصابة بالفيروسات الموسمية.



أطعمة ضرورية لتعزيز المناعة



أوصى الأطباء بمجموعة من الأغذية الطبيعية القادرة على دعم جهاز المناعة، أبرزها:

البرتقال والليمون والجوافة والفلفل الملون والكيوي: مصادر غنية بفيتامين C، وتعد الجوافة الأعلى محتوى.

الزبادي البلدي أو اليوناني: مصدر طبيعي للبروبيوتيك، الذي يعزز مناعة الأمعاء.

الثوم والبصل النيء: يحتويان على مركب "الأليسين" المضاد للبكتيريا والفيروسات.

الزنجبيل والكركم: مضادات التهاب قوية، ويفضل تناولهما كمشروب دافئ مع العسل والليمون.

المكسرات النيئة: مثل اللوز والجوز والكاجو لاحتوائها على الزنك وفيتامين E.

الأسماك الدهنية وصفار البيض: مصادر مهمة لفيتامين D والأوميجا-3.

الخضروات الورقية: كالجرجير والسبانخ لاحتوائها على الحديد ومضادات الأكسدة.

العسل الطبيعي وخاصة عسل السدر والمانوكا: مضاد للبكتيريا والفيروسات.

روتين يومي لتعزيز المناعة



قدّم الأطباء مجموعة من الخطوات اليومية البسيطة لدعم الجسم قبل الشتاء، من بينها:



تناول كوب ماء دافئ مع ليمون وعسل وزنجبيل على الريق.

شرب الشاي الأخضر أو القهوة باعتدال لاحتوائها على مضادات أكسدة.

مغلي الكركم مع رشة فلفل أسود لزيادة امتصاص الكركمين.

الاهتمام بـ الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف.

النوم من 7–8 ساعات يوميًا.

ممارسة رياضة خفيفة لمدة 30 دقيقة.

تقليل السكر الأبيض والمقليات، إذ يؤدي السكر إلى إضعاف المناعة لعدة ساعات.

بهارات وتوابل ذات تأثير قوي على المناعة



كما سلط الخبراء الضوء على مجموعة من التوابل التي تُعد “المهدور حقها” في المطبخ رغم أهميتها الصحية:



الكركم: مضاد التهاب قوي، ويفضل تناوله مع الفلفل الأسود لزيادة الامتصاص.

الزنجبيل الطازج: يعزز مضادات الفيروسات ويفتح الجيوب الأنفية.

القرفة: مضادة للبكتيريا والفطريات وتساعد على تنظيم مستوى السكر.

الفلفل الأسود: يزيد امتصاص الفيتامينات ومركب الكركمين.

الهيل: مضاد للفيروسات ويحسن التنفس.

القرنفل: من أقوى مضادات الأكسدة.

الحبة السوداء: تعزز مناعة الخلايا بشكل كبير عند استخدامها بانتظام.

واختتم الأطباء نصائحهم بالدعاء أن يحفظ الله الجميع من الأمراض والأسقام، مؤكدين أن نمط الحياة الصحي هو خط الدفاع الأول ضد أي موجة موسمية محتملة.