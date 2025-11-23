قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح البري، عوض الغنام، إن المشهد الإنساني عند بوابة المعبر يشهد اليوم كثافة كبيرة في أعداد الشاحنات والمساعدات، في نمط بات معتادًا مع بداية كل أسبوع، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه المساعدات مصري، إلى جانب شحنات دولية وصلت حديثًا من بينها مساعدات قادمة من الهند تُرصد لأول مرة بهذا الحجم.
 


وأوضح «الغنام» أن محيط المعبر يشهد حركة نشطة في كل النقاط المرتبطة باستقبال المساعدات، سواء من ميناء العريش أو مطار العريش الدولي، مع استمرار تدفق الشاحنات بشكل متواصل.


وأشار «الغنام» إلى تصريحات لمسؤول الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، والذي جاء فيها إن المساعدات التي سمح بدخولها إلى قطاع غزة مازالت تمثل الحد الأدنى مقارنة بما هو مقرر وفق الخطة الأمريكية التي حددت سقفا بـ 600 شاحنة يوميًا، وهو مالم يتحقق حتى الآن رغم دخول الشهر الثاني من بدء تنفيذ الآلية. 


وأضاف «المسؤول» أن الوضع الصحي في القطاع متدهور بشدة، مؤكدًا أن العمليات العسكرية لم تتوقف، وأن يوم السبت وحده شهد 27 خرقًا إسرائيليًا من إجمالي 500 خرق خلال الفترة الأخيرة، أدى بعضها إلى سقوط شهداء وجرحى بالعشرات.


وأشار المراسل إلى أن غزة لا تضم حاليًا مركزًا طبيًا واحدًا قادرًا على تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية المتكاملة، وذلك بسبب السماح بدخول كميات محدودة للغاية من المستلزمات الطبية والأدوية، لافتا إلى تحذيرات واسعة من مؤسسات دولية بشأن دخول فصل الشتاء في ظل استمرار الأزمة الإنسانية، محذرين من انتكاسة كبيرة قد تهدد أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون ظروف نزوح قاسية داخل المخيمات.


وأكد المراسل أن مصر تظل حتى اللحظة الدولة الوحيدة التي تضخ عددًا كبيرًا من الشاحنات عبر مؤسساتها المدنية والاجتماعية، خصوصًا تلك المخصصة لتجهيز المخيمات داخل القطاع واستيعاب أكبر عدد ممكن من الأسر الفلسطينية المتضررة.

معبر رفح مطار العريش العريش قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد