الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رسوم ترامب تكسر آخر مصنع لعِصي الهوكي في كندا

رسوم ترامب تكسر آخر مصنع لعِصي الهوكي في كندا
رسوم ترامب تكسر آخر مصنع لعِص الهوكي في كندا
أ ش أ

تسببت رسوم ترامب الجمركية في أضرار اقتصادية كبرى لكندا في مختلف المجالات، إلا أنه لم يتوقع أحد أن تصل إلى لعبة الهوكي الشهيرة في أمريكا الشمالية.

في بلدة برانتفورد جنوب غرب تورونتو، يواصل مصنع "روستان هوكي" إنتاج عصي الهوكي الخشبية وسط ضجيج الآلات وصوت النجارين، محافظًا على إرث صناعي يعود إلى عام 1847.. لكن هذا المصنع، الذي يُعد آخر منشأة كندية كبيرة لصناعة العصي التقليدية، يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة بفعل السياسات التجارية الأمريكية.

المصنع الذي يوظف 15 عاملاً، ينتج سنويًا نحو 400 ألف عصا تحت علامات تجارية شهيرة، ويُصدّر منها حوالي 100 ألف إلى الولايات المتحدة.. إلا أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الكندية، أضرت بسير العمل، حيث تم توقيف شحنات على الحدود وخضعت لفحوصات يدوية، فيما فُرضت رسوم مفاجئة على معدات الحراس المصنعة في منشأة أخرى بتورونتو وصلت إلى 200%، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".

ويقول بو كروفورد، مدير المصنع: "لا يمكنك التنبؤ بما سيفعله ترامب.. علينا التأقلم، فقراراته تتغير يومًا بعد يوم".. أما غرايم روستان، مالك المصنع، فيؤكد أن إلغاء الإعفاء الجمركي للشحنات التي تقل عن 800 دولار زاد من تعقيد التجارة عبر الحدود، حتى في حال بيع عدد محدود من العصي.

وتعكس هذه الأزمة اضطرابًا أوسع في الاقتصاد الكندي، الذي انكمش بنسبة 1.6% في الربع الثاني من العام، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 7.5%.. كما فقد قطاع التصنيع نحو 37,800 وظيفة خلال عام، وانخفض الاستثمار في المعدات الصناعية إلى أدنى مستوى منذ عام 1981.

ورغم أن المصنع لا يزال ينتج العصي الخشبية، إلا أن السوق يتجه نحو العصي المركبة المصنوعة من الألياف الكربونية والمواد المتقدمة، والتي يفضلها اللاعبون المحترفون والهواة على حد سواء.. لم يستخدم أي لاعب في دوري الهوكي الوطني عصا خشبية بشكل منتظم منذ أكثر من عقد، ما يعكس التحول التكنولوجي في الرياضة.

ويقر بو كروفورد، مدير المصنع، بصعوبة المنافسة مع الأسواق الآسيوية، لكنه يؤكد أن "الجودة التي نقدمها تتحدث عن نفسها".. أما روستان، فيعترف بأن السوق يتقلص، قائلاً: "نحن نملك حالياً ما بين 5 إلى 10% من السوق، لكنه يتراجع كل عام.. الأطفال اليوم يفضلون العصي المركبة، لذا نعم، السوق ينكمش بلا شك".

ورغم أن العصي الخشبية لم تعد تُستخدم في دوري الهوكي الوطني منذ أكثر من عقد، إلا أن المصنع يواصل الإنتاج بأساليب تقليدية، في محاولة للحفاظ على جزء من الهوية الكندية.. ويقول روستان: "وجود مصنع لعصي الهوكي في كندا لا يتعلق فقط بالإنتاج، بل بالإرث الوطني والارتباط العاطفي بلعبة تمثل روح البلاد".

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

استعدادًا لافتتاحها .. محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة " بمحكمة بورفؤاد الجزئية " الجديدة

استعدادا لافتتاحها.. محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة بمحكمة بورفؤاد الجزئية الجديدة

محافظ الأقصر: افتتاح فاوندإيفر بداية لصناعة جديدة تدعم اقتصاد المحافظة

محافظ الأقصر: افتتاح فاوندإيفر بداية لصناعة جديدة تدعم اقتصاد المحافظة

وزير الاتصالات: الأقصر أصبحت مركزًا واعدًا لصناعة التعهيد في صعيد مصر

وزير الاتصالات: الأقصر أصبحت مركزا واعدا لصناعة التعهيد في صعيد مصر

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

