ما هي أذكار ختام الصلاة؟.. أمين الإفتاء يحدد كلمات علمنا النبي أن نقرأها

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول أفضل الأذكار التي يُستحب قراءتها بعد الفراغ من الصلاة مباشرة، مؤكداً أن ختام الصلاة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والدعاء بما يشاء العبد.

أفضل أذكار ختام الصلاة

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة، ثم نتلو التسبيح والتحميد والتكبير، بحيث يُسبّح الله ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبّر ثلاثًا وثلاثين، ثم نختم بقول "لا إله إلا الله"، ونسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتوجه إلى الله بالدعاء.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الختم للصلاة يُعد خير ختام للعبادة، لأن المصلي يكون في أقرب حالاته إلى الله سبحانه وتعالى بعد أداء الفريضة، فيستغل تلك اللحظة للتقرب بالدعاء وطلب الخير والبركة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الأفضل أن يبدأ العبد دعاءه بالحمد والصلاة على النبي، ويختم بها أيضاً، ليجمع بذلك بين الذكر والدعاء بطريقة منظمة، موضحاً أن الله يحب هذه القربات، وأنها سبب لزيادة القرب منه وتيسير قبول الدعاء.

ودعا أمين الفتوى في دار الإفتاء "نسأل الله قبول الصلاة والدعاء، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم آمين يا رب العالمين".

أفضل عبادات أثناء الصلاة

ومن أفضل ما يقوم به الشخص من الأعمال أثناء الصلاة هي عدد من الأعمال الصالحة التي ذكرها العلماء ومنها:

الترديد مع المؤذن كما ينادي المؤذن، حتى إذا قال المؤذّن: «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» قال المسلم: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله».

دعاء ما بعد الأذان، وسؤال الله -تعالى- الوسيلة والفضيلة لرسول الله.

الدعاء بين الأذان والإقامة.

صلاة ركعتين نافلةً؛ وهي سنّةٌ عن رسول الله.

تأدية فريضة الفجر.

ترديد أذكار ما بعد الصلاة، وأذكار الصباح، وما تيسّر من ذكر وتلاوة القرآن حتى طلوع الشمس.

أفضل الأذكار بعد الصلاة

1- روى الترمذي ، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل .

2-وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب:اللهم أجرني من النار . سبع مرات.

3-لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، لهُ المُلكُ، ولهُ الحمدُ، يُحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير. (10 مرات).

4- اللهمَّ إني أسألكَ علمًا نافِعًا، وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا(بَعْد السّلامِ من صَلاةِ الفَجْر).5-اللهم بكَ أحاول، وبكَ أصاول، وبك أقاتل (بعد صلاة الفجر).