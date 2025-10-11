إيرادات الأفلام .. ماجد الكدواني يفاجئ الجميع ومنة شلبي فى المركز الثاني

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في موسم الصيف، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس، الجمعة ، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

فيها إيه يعنى؟

تمكن فيلم “فيها إيه يعني؟” من تحقيق إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 5.911.592 جنيه.

تدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى؟" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني؟" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبد العزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

هيبتا

وحقق فيلم هيبتا ايرادات امس وصلت الي 3.537.815 جنيه

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، فيما يظهر النجم هشام ماجد كضيف شرف في مشهد مفاجئ يضيف بعدًا جديدًا للأحداث.

يقدّم العمل أربع حكايات مترابطة عبر مناظرة تقودها “سارة” التي تجسدها منة شلبي، حيث تطرح رؤية مبسطة للحب المعاصر، متسائلة: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟.

فيلم الشاطر

حقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت إلى 271.747 جنيه.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم.

فيلم ضي

حقق فيلم ضي إيرادات وصلت إلى 196.414 جنيه.

ويسلط فيلم “ضي” الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، وتعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة فيلم “ضي” كل أسيل عمران، وبدر محمد، وإسلام مبارك، وحنين سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم الكينج محمد منير، وأحمد حلمي، ومحمد ممدوح وآخرين، من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

فيلم درويش

حقق فيلم “درويش” إيرادات وصلت إلى 137.824 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات، ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب وظهور خاص للفنان محمد شاهين.

فيلم روكي الغلابة

أما فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم، فقد حقق في شباك التذاكر في السينمات المصرية، إيرادات وصلت إلى 42.347 جنيه.

فيلم ماما وبابا

فيما حقق فيلم “ماما وبابا” إيرادات وصلت إلى 10.367 جنيه.

الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن ومحمد محمد ووئام مجدي.

تدور أحداث العمل في إطار من الفانتازيا والكوميديا، حول زوجين تنشب بينهما العديد من الخلافات ويقرران الانفصال، لكن تحدث مفاجأة غير متوقعة، حيث تنتقل روحاهما في جسدي بعضهما البعض، ما يسفر عن العديد من المواقف الكوميدية