السفير رؤوف سعد: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي بشأن غزة

منار عبد العظيم

أكد السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه وقف الحرب في غزة والسعي للتوصل إلى اتفاق شامل، هو موقف تاريخي يُسجل لمصر وقيادتها.

إدارة الأزمة اتسمت بالصرامة والحنكة

وأضاف سعد، خلال لقائه مع الإعلامية إلهام صلاح، أنه لا يجامل أحدًا، مشددًا على أن طريقة إدارة الرئيس السيسي للأزمة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، تُعد واحدة من أعقد وأعرق أشكال الدبلوماسية التي وُجهت بحزم وحنكة استثنائية.

أزمة غزة... محطة ستُدرس مثل نصر أكتوبر

وأشار إلى أن إدارة مصر لأزمة غزة تحمل أوجه شبه مع ما أحدثته حرب أكتوبر 1973 من تغيير في الفكر العسكري العالمي، مؤكدًا أن ما يقوم به الرئيس السيسي اليوم سيُسجل في التاريخ كأحد أبرز المواقف الدبلوماسية المصرية.

السيسي اختار طريق الحكمة لا التصعيد

واختتم سعد تصريحاته بالإشارة إلى أن الحرب تُدار كأزمة، والرئيس السيسي اختار الطريق الأصعب، وهو طريق الحكمة وضبط النفس، بدلًا من التصعيد ورفع الصوت، معتبرًا أن هذا النهج هو ما مهد الطريق نحو حل شامل ومستدام.

