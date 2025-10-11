ترامب : سأشهد توقيع اتفاق غزة في مصر بحضور قادة عدة دول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك توافقا وإجماعا على خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن غزة ستشهد إعادة إعمار، وهناك دول ستساعد في ذلك، وأن هناك توافقا بشأن المراحل التالية في خطة غزة.



ولفت إلى أنه سيتم توقيع اتفاق غزة في مصر بحضور عدد من القادة، وأنه سيلتقي بهم خلال زيارته لمصر.



وتابع ترامب: إن الاتفاق سيكون جيدا لإسرائيل وللشرق الأوسط وللعالم كله، مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس ما يسمى بـ"مجلس السلام" لإدارة غزة.. لافتا إلى أن المحتجزين الإسرائيليين سيطلق سراحهم بعد غد /الاثنين/، وسيتم استعادة قرابة 28 جثة أيضا، لافتا إلى أنه سيزور إسرائيل لإلقاء خطاب في الكنيست ثم سيزور مصر.