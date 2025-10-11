الشباب والرياضة تستقبل وفدي اليمن والعراق في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي

استقبلت اليوم السبت وزارة الشباب والرياضة وفد دولة اليمن المشارك في فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2025، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "هويتي.. عربية".

ويشارك الوفد اليمني ضمن البرنامج الذي يتضمن ورشًا تفاعلية وجولات ميدانية وثقافية وزيارات لعدد من مؤسسات الدولة المصرية، في إطار تعزيز قيم الهوية والانتماء العربي، وترسيخ روح الحوار والتعاون بين الشباب العربي على أرض الكنانة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع.

كما استقبلت وزارة الشباب والرياضة وفد دولة العراق المشارك في فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2025، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "هويتي.. عربية".

