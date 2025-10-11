بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من جالبى ومهربى المواد المخدرة ، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة تُقدر قيمتها المالية بحوالى 127 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم 13 عنصر إجرامى "بينهم 7 يحملون جنسية إحدى الدول"، بجلب كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول عقب إخفائها داخل عبوات غذائية ، وإتخاذهم (مخزن – محل) كائنين بنطاق محافظتى "القاهرة ، الإسماعيلية" وكرين لإخفاء المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (347 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش –هيدرو –بودر " – 63 ألف قرص مخدر متنوع " ترامادول – كبتاجون – إكستاسى " – كمية من العبوات الغذائية معدة للتهريب ومخبأ بداخلها كمية من الأقراص والمواد المخدرة ) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 127 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للتشكيلات العصابية الإجرامية جالبى ومهربى المواد والأقراص المخدرة .



