عاجل
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
سامح الصريطي: مصر استعادت مكانتها بدبلوماسيتها في تحقيق اتفاق شرم الشيخ

سامح الصريطي
سامح الصريطي
عبد الخالق صلاح

قال الفنان الكبير سامح الصريطي،  إن مصر أثبتت مجددًا مكانتها الرائدة في قيادة المنطقة وتحقيق السلام بعد نجاحها في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن ما قامت به القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للأمة العربية الأمل في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. 

وأضاف أن المشهد الإنساني في غزة بعد هذا الاتفاق يبعث على الفخر، موضحًا أن دموع الحزن التي عاشها العالم العربي على مدى عامين تحولت اليوم إلى دموع فرح بعودة الأمن والأمل إلى الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تصرفت بما يليق بتاريخها ودورها الإقليمي، فأثبتت أنها «أم الدنيا وستظل قد الدنيا».

وأضاف الصريطي، في مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الفن المصري كان وسيبقى دائمًا حارسًا للقضية الفلسطينية وصوتًا للوحدة العربية، موضحًا أن الأعمال الفنية المصرية عبر العقود تناولت القيم العروبية والتكاتف بين الشعوب، وكانت دائمًا تُظهر رفضها للاحتلال ودعمها للحق الفلسطيني. 

وأشار إلى أن الدراما والسينما والأغنية والمسرح جميعها لعبت أدوارًا محورية في ترسيخ مفاهيم التضامن والسلام، مؤكدًا أن صوت الفنان المصري هو من أكثر الأصوات تأثيرًا في الوطن العربي والعالم، لما يحمله من صدق وعراقة وتجربة إنسانية راسخة.

وأكد الفنان الكبير أن الشعب المصري والفنانين أثبتوا وعيًا كبيرًا في مواجهة محاولات بث الفتنة والتشكيك في المواقف الوطنية، مشددًا على أن تماسك الجبهة الداخلية هو سر قوة مصر. وأوضح أن التفاف الشعب حول قيادته السياسية منذ رفض مصر لمخطط التهجير كشف حجم الوعي الوطني، وأثبت أن المصريين يصطفون دائمًا خلف رئيسهم في المواقف المصيرية.

 واختتم الصريطي حديثه برسالة إنسانية إلى أهل غزة، مؤكدًا أن قلوب المصريين وبيوتهم مفتوحة لهم، وأن مصر ستقود جهود إعمار القطاع وعودة الحياة إليه من جديد، مؤمنًا بأن صمود الشعب الفلسطيني سيبقى مثالًا للعزة والكرامة أمام العالم بأسره.

