القبض على المسئولين عن 5 شركات لالحاق العمالة بالخارج.. اعرف السبب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 5 شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات 9 أشخاص “لـ2 منهم معلومات جنائية”، وبحوزتهم (جوازات وصور جوازات سفر – طلبات توظيف –إقرارات وعقود إتفاق عمل بالخارج "وهمية" – إعلانات خاصة بالشركات – عدد من الدفاتر والأكلاشيهات – 9 هواتف محمولة و2 جهاز "لاب توب" و2 وحدة معالجة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.