تجربة الوجوه الجديدة.. حسام حسن يُجهز المنتخب لكأس الأمم الإفريقية |فيديو

أعلن الناقد الرياضي محمد عصام أن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، قرر الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الجدد في مواجهة غينيا بيساو ضمن ختام تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بعد حسم التأهل رسميًا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، حيث أوضح عصام أن الجهاز الفني يستهدف تجربة عناصر شابة لاختبار جاهزيتهم قبل الاستحقاقات القارية المقبلة.

إراحة النجوم استعدادًا للمرحلة القادمة

أكد عصام أن حسام حسن قرر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في المباراة المقبلة، وعلى رأسهم محمد صلاح، الذي خرج من القائمة، إلى جانب حمدي فتحي ومروان عطية، بهدف منحهم قسطًا من الراحة بعد المجهود الكبير في المباريات السابقة.

تركيز مبكر على كأس الأمم الإفريقية

أوضح عصام أن حسام حسن بدأ التفكير في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب، معتبرًا أن مرحلة التصفيات قد انتهت بنجاح، والآن التركيز مُنصب على إعداد فريق قادر على المنافسة في البطولة القارية التي ستكون اختبارًا حقيقيًا للمنتخب.

المنتخب بحاجة لمزيد من التجانس

شدد عصام على أن المنتخب بحاجة إلى فترات معسكرات أطول لزيادة الانسجام بين اللاعبين، مؤكدًا أن الأداء الحقيقي يظهر مع الوقت، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة التحضيرية المقبلة.

مقارنة مستمرة بين صلاح وليفربول والمنتخب

قال عصام إن محمد صلاح قدم أداءً جيدًا مؤخرًا، وتم توظيفه بشكل مناسب من قبل الجهاز الفني، لكنه أشار إلى أن صلاح يظهر بمستوى أقوى مع ليفربول، داعيًا إياه إلى نقل نفس الحماس والانضباط التكتيكي إلى صفوف المنتخب الوطني.

المنتخبات العربية تفرض احترامها دوليًا

اختتم عصام حديثه بالإشادة بتجارب المنتخبات العربية مثل المغرب والسعودية، مشيرًا إلى أن هذه التجارب أصبحت نماذج يُحتذى بها في التطوير الكروي، داعيًا للاستفادة منها في بناء منتخب قادر على المنافسة في المحافل الدولية.