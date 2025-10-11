قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
السكة الحديد تطلق مركز خدمة عملاء صوتي للاستعلام وحجز التذاكر آلياً
أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب
باحثة اجتماعية: الرجل الواثق لا يحتاج إلى السيطرة على شريكة حياته
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
مشادة بين لاعب بالمنتخب وصحفي خلال الاحتفال بالتأهل لـ كأس العالم
إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بالزواج: ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحسد
القوة الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار بغزة تتمركز بقاعدة هاتسور الجوية
أمطار رعدية ورياح وأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم السبت
فيفا يفتح تحقيقًا ضد غينيا الاستوائية.. ماذا حدث مع مالاوي؟
حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
النقل : جاري إنشاء 7ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشادة بين لاعب بالمنتخب وصحفي خلال الاحتفال بالتأهل لـ كأس العالم

سيف زاهر
سيف زاهر
رباب الهواري

كشف الإعلامي سيف زاهر عن وقوع مشادة كلامية بين أحد لاعبي منتخب مصر الأول وأحد الصحفيين، أثناء الاحتفال بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

 وأوضح سيف زاهر، خلال ظهوره على قناة «أون»، أن الخلاف حدث بسبب التصوير، مؤكداً أنه لن يذكر اسم اللاعب في الوقت الحالي، مضيفاً: “من الطبيعي أن تسود أجواء الفرح بعد التأهل، ولا يجب أن تطغى مثل هذه المواقف على الإنجاز”.

موقف سيف زاهر من الواقعة

أكد سيف زاهر أن الوقت الحالي ليس مناسباً لتسليط الضوء على مثل هذه التفاصيل، مشيراً إلى أن الأهم هو دعم المنتخب بعد تحقيق إنجاز التأهل. ولفت إلى أن الحادثة فردية ولا تعبر عن حالة عامة داخل المعسكر، وأن الاحتفالات ينبغي أن تكون في إطار من التنظيم والاحترام المتبادل بين اللاعبين ووسائل الإعلام.

استعدادات المنتخب لمواجهة غينيا بيساو

يواصل منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته لمباراته المقبلة أمام منتخب غينيا بيساو، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب المجموعة الأولى

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، مبتعداً بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو. ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، يليه منتخب غينيا بيساو بـ10 نقاط. ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة واحدة فقط.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

تقام مواجهة مصر وغينيا بيساو في تمام العاشرة مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لمساندة الفراعنة في ختام مشوار التصفيات. وتأتي المباراة في ظل معنويات مرتفعة بعد ضمان التأهل رسمياً إلى المونديال، ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة بعض العناصر وتثبيت التشكيل قبل المرحلة المقبلة


 

سيف زاهر منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ترشيحاتنا

الارصاد الجوية

3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر

السيطرة علي الملوثات

حملة للتفتيش على مكامير الفحم بدمياط.. وإجراءات صارمة ضد المخالفين

جانب من الفاعليات

عبدالصادق: انتظام طلاب جامعة القاهرة الأهلية بالمعامل والوحدات

بالصور

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد