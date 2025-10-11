مشادة بين لاعب بالمنتخب وصحفي خلال الاحتفال بالتأهل لـ كأس العالم

كشف الإعلامي سيف زاهر عن وقوع مشادة كلامية بين أحد لاعبي منتخب مصر الأول وأحد الصحفيين، أثناء الاحتفال بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح سيف زاهر، خلال ظهوره على قناة «أون»، أن الخلاف حدث بسبب التصوير، مؤكداً أنه لن يذكر اسم اللاعب في الوقت الحالي، مضيفاً: “من الطبيعي أن تسود أجواء الفرح بعد التأهل، ولا يجب أن تطغى مثل هذه المواقف على الإنجاز”.

موقف سيف زاهر من الواقعة

أكد سيف زاهر أن الوقت الحالي ليس مناسباً لتسليط الضوء على مثل هذه التفاصيل، مشيراً إلى أن الأهم هو دعم المنتخب بعد تحقيق إنجاز التأهل. ولفت إلى أن الحادثة فردية ولا تعبر عن حالة عامة داخل المعسكر، وأن الاحتفالات ينبغي أن تكون في إطار من التنظيم والاحترام المتبادل بين اللاعبين ووسائل الإعلام.

استعدادات المنتخب لمواجهة غينيا بيساو

يواصل منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته لمباراته المقبلة أمام منتخب غينيا بيساو، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب المجموعة الأولى

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، مبتعداً بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو. ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، يليه منتخب غينيا بيساو بـ10 نقاط. ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة واحدة فقط.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

تقام مواجهة مصر وغينيا بيساو في تمام العاشرة مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لمساندة الفراعنة في ختام مشوار التصفيات. وتأتي المباراة في ظل معنويات مرتفعة بعد ضمان التأهل رسمياً إلى المونديال، ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة بعض العناصر وتثبيت التشكيل قبل المرحلة المقبلة



