قوات الحماية المدنية تخمد نيران حريق أعلى سطح مخزن سكر بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل أعلي مخزن سكر مهجور إثر ماس كهربائي بمنطقة الوكالة بمدينة طنطا دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل أعلي مخزن سكر مهجور بمنطقة الوكالة بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بقوات الإنقاذ والحماية المدنية مدعومة بـ 4 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه دون وقوع إصابات وخسائر بشرية إثر ماس كهربائي.

إخماد نيران حريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.