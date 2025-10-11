اليوم.. انطلاق منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

تبدأ اليوم، السبت، منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتى تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، على أن تُختتم البطولة بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط، يوم 18 من نفس الشهر، يليها حفل الختام.

وتشارك مصر في البطولة ب54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.

تقام البطولة بمشاركة 72 دولة من مختلف دول العالم على رأسها البرازيل ، كولومبيا، المكسيك، الصين، أذربيجان، ليبيا، العراق، تركمانستان، صربيا، كازاخستان، بريطانيا، الأردن، الفلبين، أوزبكستان، أيرلندا، السلفادور، أستراليا، إيطاليا، مالطا، الهند، تشيلي، مولدوفا، هولندا، بيلاروسيا، تايلاند، ماليزيا، كوت ديفوار، إندونيسيا، اليابان، كوريا، إلى جانب أرمينيا، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بولندا، الجزائر وروسيا.

كانت منافسات الناشئين أقيمت أول يومين من منافسات البطولة، وحقق خلالها لاعبو المنتخب الوطني 13 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 3 ذهبيات و8 فضيات وميداليتين برونزيتين، وذلك بعد أداء قوي من أبطال مصر في مختلف الأوزان.

حصل على الميداليات الذهبية كل من محمد عبد المغيث في منافسات وزن 54 كجم، وعبد الرحمن الدسوقي في منافسات وزن 59 كجم، وحبيبة أحمد في منافسات وزن 79 كجم.

وفاز بالميداليات الفضية سلمى يحيى في وزن 50 كجم، وتُقى حسين في وزن 50 كجم، ومحمد عبده في وزن 54 كجم، وساهر مصطفى في وزن 65 كجم، ومحمود صبحي في وزن 88 كجم، وعمّار أبو زيد في فوق وزن 107 كجم، وأحمد مؤمن في وزن فوق 107 كجم، ورضوى عبد المحسن في وزن 61 كجم.

أما الميداليات البرونزية، فكانت من نصيب شهد سمير في وزن 41 كجم، ومحسن سالم في وزن 54 كجم.

وكانت البطولة قد افتتحت أمس الأول، الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.