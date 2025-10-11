قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
تصعيد في الحرب التجارية.. تهديدات ترامب للصين تشعل خسائر الأسواق

غاصت الأسهم الأميركية في الخسائر بعد أن هدّد الرئيس دونالد ترمب بـ"زيادة هائلة" في الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مما أعاد إشعال المخاوف من تصعيد في الحرب التجارية.

وسرعان ما تلاشت المكاسب في الأسواق، إذ تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.7%، متكبداً أعنف خسائره اليومية منذ أبريل، فيما زاد "ناسداك 100" خسائره إلى 3.5%. في المقابل، ارتفعت السندات، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 4.03%. كما تراجع الدولار في نهاية أفضل أسبوع له منذ نوفمبر.

وفرّطت العملات المشفرة بمكاسبها المبكرة؛ حيث تراجعت "بتكوين" -أكبر عملة مشفرة- بنسبة 5.6% إلى 114,341.45 دولار؛ فيما خسرت "إيثريوم" 11% لتهبط إلى 3,870 دولار. وانخفضت أسعار السلع الأساسية من النحاس إلى فول الصويا والقمح والقطن.

كما عززت أسعار النفط من تراجعاتها امس الجمعة، حيث انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر بنسبة 3.8% إلى 62.73 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر بنسبة 4.2% إلى 58.90 دولار.

وقال ترامب إنه لا يرى "أي سبب" للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيراً إلى ما وصفه بالقيود "العدائية" الأخيرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة. وأضاف أن من بين التدابير المضادة التي تدرسها الولايات المتحدة "زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة الأميركية"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من التدابير الأخرى قيد الدراسة الجادة أيضاً".

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

