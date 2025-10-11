تصعيد في الحرب التجارية.. تهديدات ترامب للصين تشعل خسائر الأسواق



غاصت الأسهم الأميركية في الخسائر بعد أن هدّد الرئيس دونالد ترمب بـ"زيادة هائلة" في الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مما أعاد إشعال المخاوف من تصعيد في الحرب التجارية.

وسرعان ما تلاشت المكاسب في الأسواق، إذ تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.7%، متكبداً أعنف خسائره اليومية منذ أبريل، فيما زاد "ناسداك 100" خسائره إلى 3.5%. في المقابل، ارتفعت السندات، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 4.03%. كما تراجع الدولار في نهاية أفضل أسبوع له منذ نوفمبر.

وفرّطت العملات المشفرة بمكاسبها المبكرة؛ حيث تراجعت "بتكوين" -أكبر عملة مشفرة- بنسبة 5.6% إلى 114,341.45 دولار؛ فيما خسرت "إيثريوم" 11% لتهبط إلى 3,870 دولار. وانخفضت أسعار السلع الأساسية من النحاس إلى فول الصويا والقمح والقطن.

كما عززت أسعار النفط من تراجعاتها امس الجمعة، حيث انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر بنسبة 3.8% إلى 62.73 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر بنسبة 4.2% إلى 58.90 دولار.

وقال ترامب إنه لا يرى "أي سبب" للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيراً إلى ما وصفه بالقيود "العدائية" الأخيرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة. وأضاف أن من بين التدابير المضادة التي تدرسها الولايات المتحدة "زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة الأميركية"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من التدابير الأخرى قيد الدراسة الجادة أيضاً".