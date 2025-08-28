10 غارات إسرائيلية على اليمن.. واستهداف قيادات الحوثي في صنعاء

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال على صنعاء في اليمن هو هجوم استثنائي وذو أهمية، إذ جرى خلاله استهداف قيادات كبيرة في جماعة الحوثي باليمن.

وشن جيش الاحتلال أكثر من 10 هجمات جوية على صنعاء - بالتزامن مع كلمة زعيم الحوثيين، واستهدف الهجوم منازل يختبئ فيها قيادات حوثية بارزة في صنعاء.

وبالتزامن مع الهجمات في العاصمة صنعاء، هاجمت مؤخرا أهدافا في محافظتي حجة وعمران شمالي اليمن.

وبالأمس، أفاد جيش الاحتلال بأنه تصدى لصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه القدس المحتلة.

وأوضحت هيئة البث العبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في القدس المحتلة ومناطق أخرى عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم اعتراض الصاروخ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما كبيرا قبل يومين على اليمن مستهدفا مواقع قوات الحوثي، التي تشن هجمات على السفن المارة بمنطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق هجمات صاروخية على دولة الاحتلال بين الحين والآخر.