مسئول إسرائيلي: فككنا أجهزة تجسس تركية زرعت في سوريا منذ 10 سنوات

قال مسئول إسرائيلي، اليوم الخميس، إن الإنزال الجوي قرب العاصمة السورية دمشق كان ضرورياً جداً لأمن إسرائيل.

وكشف المسئول الإسرائيلي الذي لم يكشف هويته في تصريحات لـ"العربية" أن جيش الاحتلال استعاد معدات سرية وخطيرة في الإنزال قرب دمشق.

وأكد المسئول أن إسرائيل فككت أجهزة تركية زرعت بريف دمشق للتجسس على دولة الاحتلال، موضحا أن تل أبيب أخبرت الإدارة السورية بالقول "لا تجربوا صبرنا ولا تختبروا حدود عملياتنا".

وأشار إلى أن الأجهزة التي استعدتها إسرائيل تتواجد بالمواقع بسوريا منذ أكثر من 10 أعوام.

ولفت المسئول الإسرائيلي إلى أن تركيا تحاول الاقتراب إلى إسرائيل بأكثر مما ينبغي، بحسب تعبيره.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ في ليل الأربعاء 27 أغسطس الجاري، إنزالا جويا في موقع عسكري يقع على بعد نحو 30 كلم جنوب دمشق، تعرض لقصف متكرر خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر حكومي قوله، إن "الاستهدافات الجوية والطائرات المسيرة استمرت في منع الوصول إلى المنطقة حتى مساء 27أغسطس، حيث تم تدمير جزء من المنظومات عبر استهدافها بالسلاح المناسب، وسحب جثامين الشهداء".