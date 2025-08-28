الجزائر .. تبون يصدر قراراً بإقالة رئيس الحكومة نذير العرباوي

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارا ً بإقالة رئيس الحكومة الجزائري " نذير العرباوي" وتعيين "سيفي غريب" وزيرا أول بالنيابة خلفا له.

وفي وقت سابق ، إتخذ الرئيس تبون سلسة قرارات و عدد من الإجراءات الغير مسبوقة لتنظيم قطاع النقل خلال اجتماع عمل موسع بقصر المرادية حيث قرر استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة.



كما قرر استيراد فوري ومٌكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات . وكذلك سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.



وودعا كذلك لإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.



وقرر أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث.



وكلًف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.