سفير الجزائر لدي مصر: الحملات ضد مصر ذات أهداف سياسية مغرضة

أكد السفير محمد سفيان براح سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الحملات التي تشن ضد مصر بسبب القضية الفلسطينية، هي حملات مغرضة وذات أهداف سياسية.



وقال براح، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش لقاء للتعريف ببرنامج المنتدى الإفريقي للتجارة البينية الذي سيعقد في الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر القادم، إن تضامن مصر ودعمها الدائم دولة وشعبا للقضية الفلسطينية ليس محل شك، مؤكدا أن الجزائر ترفض وتدين الحملات المغرضة التي تستهدف مصر.

ولفت السفير الجزائري إلى أن معبر رفح يعد معبرا دوليا ويخضع للقانون الدولي، مؤكدا أن مصر تلعب دورا محوريا دبلوماسيا وإنسانيا في الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الدبلوماسية الجزائرية بتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون تعمل على الدفاع عن القضايا العادلة في المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.



وأوضح أن مصر والجزائر تشتركان في رؤية استراتيجية ترتكز على بناء الإنسان وتعزيز المواطنة وتطوير مؤسسات قوية، واقتصاد وطني قائم على المعرفة باعتبارها أدوات فاعلة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية.



وأكد براح أن هناك تعاونا بين مصر والجزائر فيما يخص الملف الليبي ، بهدف إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتز