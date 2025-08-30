قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مانشستر يونايتد يفوز 3-2 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي
إعلام عبري: استهداف قيادة الحوثيين كاد يلغى.. ومعلومات استخباراتية أنقذت العملية
هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس

أرشيفية
أرشيفية
عبد الخالق صلاح

قال إبراهيم شير، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن إيران لم تقم في تاريخها الحديث بشن أي حرب على الدول المجاورة، على عكس إسرائيل التي بادرت بالتصعيد ضدها، موضحًا أن طهران كانت على وشك إرسال وفد دبلوماسي إلى مسقط لاستئناف المفاوضات، قبل أن تتعرض فجر يوم الجمعة لقصف إسرائيلي استهدف العاصمة، وذلك بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف شير، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التصعيد الإسرائيلي المتكرر يعكس أن الطرف المهاجم هو تل أبيب وليس إيران، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن سياسة ممنهجة لإضعاف طهران ومنعها من ممارسة دورها الإقليمي والدولي.

كما لفت الباحث في الشؤون الإيرانية إلى أن الولايات المتحدة كانت هي الجهة التي منحت إيران أساس برنامجها النووي عام 1959، ثم ساهمت في تطويره عام 1975 من خلال معهد أيزنهاور، قبل أن تأتي الثورة الإسلامية عام 1979 لتجد برنامجًا جاهزًا قائمًا بالفعل، مؤكدًا أن واشنطن غيّرت نهجها لاحقًا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران ومنعها من التجارة مع محيطها الإقليمي.

