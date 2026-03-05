بين حبها لإبنتها وتقبّل رغبتها.. يسرا اللوزي تواجه نتائج أفعالها في الحلقة الأخيرة من كان ياما كان

تقف داليا (يسرا اللوزي) في مواجهة حاسمة مع نتائج أفعالها داخل أروقة المحكمة وتحاول أن تحافظ على ما تبقى لها، وهي ابنتها فرح، في أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كان ياما كان الذي عُرض على قنوات DMC ومنصة Yango Play.



جاءت أحداث الحلقة الأخيرة مشحونة بالعواطف والدراما المتصاعدة، حيث الصراع الأخير بين داليا ومصطفى (ماجد الكدواني) في الحصول على حضانة ابنتهما فرح. وداخل هذا الصراع وتحديدًا داخل المحكمة، تقف داليا وجهًا لوجه مع عواقب أفعالها التي توالت على رأس عائلتها بلا توقف، لتأخذ لحظة من الزمن وتلقي نظرة على ما فعلت.

أمام قاض المحكمة، يتحدث كل من داليا ومصطفى عن أسبابهما في الرغبة للحصول على حضانة فرح، فتأخذ داليا أنفاسها وتصارحهما بأسفها على ما فعلت بهما، على تعثّر خطواتها بعد الطلاق وتعريضهما لكثير من المشاكل، وهو ما تعتذر عنه بملامح آسفة ونبرة نادمة.

تدرك داليا حجم المشاكل التي أحدثتها والخسائر التي تكبدتها لصمتها طوال سنوات، لكنها تعد مصطفى أن الآن الأمر مختلف وأنها تعي جيدًا ما تريده، وهو أن يبقيا كلاهما في حياة ابنتهما بعد الطلاق، مع وعد لفرح أنها ستتقبل اختيارها أيًا كان، وهو ما يقول أن داليا قد مرت برحلة من مواجهة الذات وتقبّل الهزائم والرغبة في البدء من جديد، في شقتها الجديدة التي ترمز لبداية جديدة مختلفة.

لعل هذه الرحلة الصعبة هي ما احتاجته داليا لتصل إلى نفسها، والآن عليها أن تتقبل الماضي وتسعى لإصلاح ما أفسدته وتمضي قدمًا.

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.