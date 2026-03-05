قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بين حبها لإبنتها وتقبّل رغبتها.. يسرا اللوزي تواجه نتائج أفعالها في الحلقة الأخيرة من كان ياما كان

مسلسل كان يا ما كان
مسلسل كان يا ما كان
قسم الفن

تقف داليا (يسرا اللوزي) في مواجهة حاسمة مع نتائج أفعالها داخل أروقة المحكمة وتحاول أن تحافظ على ما تبقى لها، وهي ابنتها فرح، في أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كان ياما كان الذي عُرض على قنوات DMC ومنصة Yango Play.


جاءت أحداث الحلقة الأخيرة مشحونة بالعواطف والدراما المتصاعدة، حيث الصراع الأخير بين داليا ومصطفى (ماجد الكدواني) في الحصول على حضانة ابنتهما فرح. وداخل هذا الصراع وتحديدًا داخل المحكمة، تقف داليا وجهًا لوجه مع عواقب أفعالها التي توالت على رأس عائلتها بلا توقف، لتأخذ لحظة من الزمن وتلقي نظرة على ما فعلت.
أمام قاض المحكمة، يتحدث كل من داليا ومصطفى عن أسبابهما في الرغبة للحصول على حضانة فرح، فتأخذ داليا أنفاسها وتصارحهما بأسفها على ما فعلت بهما، على تعثّر خطواتها بعد الطلاق وتعريضهما لكثير من المشاكل، وهو ما تعتذر عنه بملامح آسفة ونبرة نادمة.
تدرك داليا حجم المشاكل التي أحدثتها والخسائر التي تكبدتها لصمتها طوال سنوات، لكنها تعد مصطفى أن الآن الأمر مختلف وأنها تعي جيدًا ما تريده، وهو أن يبقيا كلاهما في حياة ابنتهما بعد الطلاق، مع وعد لفرح أنها ستتقبل اختيارها أيًا كان، وهو ما يقول أن داليا قد مرت برحلة من مواجهة الذات وتقبّل الهزائم والرغبة في البدء من جديد، في شقتها الجديدة التي ترمز لبداية جديدة مختلفة.
لعل هذه الرحلة الصعبة هي ما احتاجته داليا لتصل إلى نفسها، والآن عليها أن تتقبل الماضي وتسعى لإصلاح ما أفسدته وتمضي قدمًا.
كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.

اخبار الفن نجوم الفن يسرا اللوزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي يبحثان التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة

سوريا

سانا: سوريا تدين محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان وتهديد الأمن الإقليمي

ميناء ينبع

السعودية تحول ملايين البراميل من نفطها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد