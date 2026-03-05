عمرو سعد يحتفل بنجاح مسلسل إفراج: الأهم تأثير العمل واحترامه

احتفل الفنان عمرو سعد بالنجاح الذي يحققه مسلسله «أفراج»، معربًا عن سعادته بردود الفعل التي وصلته من الجمهور منذ عرض العمل.

وكتب عمرو سعد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “احلي ماتش تكريم أنا فخور اننا قدرنا نحقق ده والحمد لله وشكرا ليكم”.

وتابع: "إفراج بيحقق نجاح كبير والأهم من النجاح هو التأثير والاحترام للعمل ده إحساسنا بالمحبة والاهتمام بكل تفاصيله رغم كل الصخب والدوشة والتشويش لأن الصدق بيوصل برسالته الصافية

الرايقة".

مسلسل إفراج

مسلسل إفراج مستوحى من أحداث حقيقية، قصة عمرو سعد، سيناريو وحوار أحمد بكر، أحمد حلبة، محمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى، إشراف فني وديكور نادية عادل المليجي، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، دنيا ماهر، عمر السعيد، جهاد حسام الدين، الطفل آسر.