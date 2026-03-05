قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أم كلثوم صوت الحب في حياة عباس الريس.. مسلسل إفراج يحتفي بـ"كوكب الشرق"

مسلسل إفراج
مسلسل إفراج

احتفى مسلسل إفراج بطولة النجم عمرو سعد، على مدار حلقاته الماضية، في النصف الأول من شهر رمضان 2026، بـ"كوكب الشرق" أم كلثوم، فمنذ الحلقة الأولى وحتى الخامسة عشر تقريبا و"الست" حاضرة بذكر اسمها مرة، وصوتها مرة أخرى، وبصورتها في كثير من مشاهد الحارة التي يسكنها بطل الحكاية عباس الريس، ليضفي حضورها سحرا من نوع خاص.

وجود أم كلثوم المختلف جعلها صوت الحب والشجن في حياة البطل، وحياة عم زين- الفنان حسن العدل، والذي يزين جدار (محل الترزي) الخاص به بصورة مرسومة لها، بطريقة تشير لشموخها وأثرها الباقي حتى يومنا هذا رغم الغياب الذي تجاوز الخمسين عاما.

في الحلقة الأولى من مسلسل إفراج وإلى جانب صورتها، يأتي حضورها الأكثر تأثيرا. بعد خروج عباس من السجن، وعودته إلى بيته يزور للمرة الأولى شقته، التي عاش فيها مع زوجته وأولاده أياما لن ينساها، قبل أن يشهد نفس المكان اللحظة الأصعب في حياته، وتسيل على أرضه الدماء، ويظن أنه الفاعل. يقف عباس أمام باب شقته يبتسم ويبكي ويشعر بالذنب ويملأه الغضب والرغبة في الانتقام.

وجاءت تعليقات الجمهور لتعبر عن مدى صدق أداء عمرو سعد في هذا المشهد، الذي زاده صوت "الست" جمالا وهي تشدو ببعض كلمات قصيدة هذه ليلتي، والمعبرة عن حالة عباس الريس، فتقول بأسى "بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكار".

في الحلقة الثامنة، زار صوت كوكب الشرق الأحداث، في خلفية لقاء جمع بين عم زين وعباس، وتحدث الأول عن حبيبته التي لم يتزوجها، مشيرا إلى أنها "سيرة حب" عمره، مستخدما اسم واحدة من أشهر أغاني الست، ويقول لـ عباس "بشوفها في كل أغاني أم كلثوم".

في الحلقة التاسعة، تواصل قصيدة هذه ليلتي حضورها، في خلفية لقاء زين وعليان – الفنان عبدالعزيز مخيون، وتردد أم كلثوم "سوف تلهو بنا الحياة".

في الحلقة الـ12، يرافق صوت الست عم زين في مكان عمله، أما في الحلقة الـ15، فيستخدم زين كلمات من أغنية "القلب يعشق كل جميل" لـ ثومة، أثناء حديثه مع عباس، وهي في الخلفية صوتها يردد "واللي صدق في الحب قليل"، ويعلق على قصة حب عباس وكراميلا – تارا عماد، قائلا "الست قالتلك أهه (اللي صدق في الحب قليل).. قلبي حاسس إن البنت دي رزقك بجد اللي طبطبت عليك الدنيا بيها".

مسلسل إفراج" مستوحى من أحداث حقيقية، قصة عمرو سعد، سيناريو وحوار أحمد بكر، أحمد حلبة، محمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى، إشراف فني وديكور نادية عادل المليجي، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، دنيا ماهر، عمر السعيد، جهاد حسام الدين، الطفل آسر.

مسلسل إفراج النجم عمرو سعد عمرو سعد كوكب الشرق حسن العدل أم كلثوم

