عمرو سعد يكتب تاريخا جديدا في رمضان.. إفراج الأعلى مشاهدة خلال 10 سنوات

واصل النجم عمرو سعد ترسيخ حضوره في سباق دراما رمضان 2026، بعدما أعلن تصدّر مسلسله “إفراج” قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة، ليس فقط خلال الموسم الحالي، بل على مدار ما يقرب من عشر سنوات، في إنجاز وصفه بأنه الأبرز في مسيرته الأخيرة.

وكشف سعد، عبر مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن التقارير الصادرة عن الشركات المعتمدة والمتخصصة في قياس نسب المشاهدة أكدت تصدّر “إفراج” بفارق كبير، مشيرًا إلى أن العمل تخطّى الرقم القياسي الذي كان مسجّلًا باسم مسلسل ملوك الجدعنة، والذي احتفظ بالصدارة لعدة سنوات.

وأوضح أن ما تحقق هذا العام لم يكن مجرد نجاح موسمي، بل قفزة رقمية غير مسبوقة خلال عقد كامل، مؤكدًا أن الأرقام “حاسمة ولا تقبل الجدل”، وتعكس حجم التفاعل الجماهيري مع العمل.

وأشار سعد إلى أن سر هذا النجاح يعود إلى الرهان على تقديم دراما بطابع كلاسيكي تمسّ مختلف فئات الجمهور، وتحمل رسالة واضحة إلى جانب حبكة مشوقة وأداء تمثيلي متكامل من جميع أبطال المسلسل. كما وجّه الشكر لفريق العمل، مشيدًا بالمخرج أحمد خالد موسى وكل النجوم المشاركين، مؤكدًا أن الجهد المبذول خلف الكاميرا كان بحجم التحدي.

واختتم سعد تصريحاته بالتأكيد على أن النصف الثاني من رمضان سيشهد تصاعدًا أكبر في الأحداث، مع مفاجآت درامية جديدة، موجهًا رسالة امتنان للجمهور: “النجاح بيكم وليكم”، معتبرًا أن الدعم الجماهيري هو الوقود الحقيقي لأي إنجاز

