علي ناصر محمد يكشف أسرارا جديدة لـ"الجلسة السرية" عن تحالفات وقرارات مصيرية

أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية» برومو الحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والذي يواصل مناقشة الوضع السياسي في اليمن.

تتناول الحلقة التي حوارا مع علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، وتكشف كواليس سياسية حساسة تتعلق بتطورات المشهد اليمني، في حديث يتسم بالصراحة وكشف ما دار خلف الأبواب المغلقة.

وتناقش الحلقة تحرك القوات التابعة للجيش اليمني، والذي اعتبره علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق «مسرحية» لم تؤدِّ إلى الاستيلاء على الحكم، لأن مدينة عدن كانت عصية على الحسم.

كما تتطرق الحلقة إلى أسباب خروج رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق من صنعاء والتوجه إلى سوريا، وإشادته بحافظ الأسد الرئيس السوري -آنذاك- وتأكيده على أن القيادة السورية آنذاك كانت وفية، وأن تجربة السوريين في إدارة الجيش أقرب إلى التاريخ اليمني.

كما تتطرق الحلقة إلى ملفات الجواسيس وردود الفعل على العودة، وطرح تساؤلات مباشرة حول التحالفات السياسية، مثل تحالفه مع علي عبد الله صالح أول رئيس للجمهورية اليمنية بعد توحيد شطريها الشمالي والجنوبي.

ويبث اللقاء يوم الجمعة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويُعاد السبت 3 صباحًا والأحد 5 مساءً.