الغربية تضع لمساتها الأخيرة على حديقة الأندلس.. والجندي: تذليل معوقات المرافق تمهيدًا لافتتاح أكبر متنفس أخضر بالمحافظة

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا مع مسؤولي الشركة الوطنية للطرق، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بحديقة الأندلس، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتوصيل المرافق وتذليل أي معوقات قد تؤثر على سرعة الانتهاء من المشروع، وذلك باعتبار الحديقة أحد أهم وأكبر المتنفسات الخضراء على أرض المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن حديقة الأندلس تمثل قيمة حضارية وبيئية مضافة لمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أن المشروع يُقام على مساحة تقدر بنحو 21 ألف متر مربع، بما يعادل قرابة 5 أفدنة، ويتم تطويره ورفع كفاءة جميع خدماته من خلال الشركة الوطنية للطرق ، بهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الحديقة، مع الحفاظ الكامل على طابعها الأثري وما تضمه من نباتات وأشجار نادرة، وإعادة إحيائها كمساحات خضراء مفتوحة تليق بالمواطنين وتوفر متنفسًا حقيقيًا لأهالي الغربية، على غرار الحدائق العالمية.

تحسين خدمات المواطنين

ووجه اللواء أشرف الجندي خلال متابعته للأعمال بضرورة تذليل كافة العقبات المتعلقة بتوصيل المرافق وتشغيل أنظمة الحديقة المختلفة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الانتهاء من المشروع، مشددًا على أن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة يمثل أولوية قصوى، خاصة وأن المشروع سيعود بالنفع المباشر على المواطنين ويوفر متنفسًا حضاريًا يليق بهم.

وأوضح محافظ الغربية أن أعمال التطوير شملت إعادة تخطيط الحديقة بشكل كامل، واستغلال بعض المناطق التي كانت مهملة في إنشاء قاعة مناسبات مفتوحة، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيتريات، وحديقة مرتفعة مخصصة للشاي، فضلًا عن إنشاء منطقة ألعاب متكاملة للأطفال، بما يسهم في تعظيم إيرادات الحديقة وضمان توفير كافة الخدمات اللازمة لروادها، بما يتيح لهم قضاء يوم كامل داخل الحديقة في بيئة آمنة ومتكاملة.

تطوير الحدائق والمنتزهات

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالكامل داخل حديقة الأندلس، ولم يتبق سوى تشغيل أنظمة الحديقة المختلفة من شبكات ومرافق، مؤكدًا حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من هذه المرحلة تمهيدًا لفتح أبواب الحديقة أمام الزائرين في أقرب وقت ممكن، لتعود حديقة الأندلس إلى مكانتها كأحد أهم المعالم الخضراء والترفيهية بمحافظة الغربية، وبما يعكس رؤية الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق رضا المواطنين.