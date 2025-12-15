قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الغربية تضع لمساتها الأخيرة على حديقة الأندلس.. والجندي: تذليل معوقات المرافق تمهيدًا لافتتاح أكبر متنفس أخضر بالمحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا مع مسؤولي الشركة الوطنية للطرق، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بحديقة الأندلس، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتوصيل المرافق وتذليل أي معوقات قد تؤثر على سرعة الانتهاء من المشروع، وذلك باعتبار الحديقة أحد أهم وأكبر المتنفسات الخضراء على أرض المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن حديقة الأندلس تمثل قيمة حضارية وبيئية مضافة لمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أن المشروع يُقام على مساحة تقدر بنحو 21 ألف متر مربع، بما يعادل قرابة 5 أفدنة، ويتم تطويره ورفع كفاءة جميع خدماته من خلال الشركة الوطنية للطرق ، بهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الحديقة، مع الحفاظ الكامل على طابعها الأثري وما تضمه من نباتات وأشجار نادرة، وإعادة إحيائها كمساحات خضراء مفتوحة تليق بالمواطنين وتوفر متنفسًا حقيقيًا لأهالي الغربية، على غرار الحدائق العالمية.

تحسين خدمات المواطنين 

ووجه اللواء أشرف الجندي خلال متابعته للأعمال بضرورة تذليل كافة العقبات المتعلقة بتوصيل المرافق وتشغيل أنظمة الحديقة المختلفة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الانتهاء من المشروع، مشددًا على أن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة يمثل أولوية قصوى، خاصة وأن المشروع سيعود بالنفع المباشر على المواطنين ويوفر متنفسًا حضاريًا يليق بهم.

وأوضح محافظ الغربية أن أعمال التطوير شملت إعادة تخطيط الحديقة بشكل كامل، واستغلال بعض المناطق التي كانت مهملة في إنشاء قاعة مناسبات مفتوحة، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيتريات، وحديقة مرتفعة مخصصة للشاي، فضلًا عن إنشاء منطقة ألعاب متكاملة للأطفال، بما يسهم في تعظيم إيرادات الحديقة وضمان توفير كافة الخدمات اللازمة لروادها، بما يتيح لهم قضاء يوم كامل داخل الحديقة في بيئة آمنة ومتكاملة.

تطوير الحدائق والمنتزهات 

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالكامل داخل حديقة الأندلس، ولم يتبق سوى تشغيل أنظمة الحديقة المختلفة من شبكات ومرافق، مؤكدًا حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من هذه المرحلة تمهيدًا لفتح أبواب الحديقة أمام الزائرين في أقرب وقت ممكن، لتعود حديقة الأندلس إلى مكانتها كأحد أهم المعالم الخضراء والترفيهية بمحافظة الغربية، وبما يعكس رؤية الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق رضا المواطنين.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات المنتزه حديقة دعم المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

ترشيحاتنا

عدي الدباغ

عدي الدباغ ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود

تدريبات الزمالك

فقرة تدريبات بدنية.. تفاصيل تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة حرس الحدود

مصطفي محمد

استعدادا لأمم إفريقيا 2025.. مصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر

بالصور

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد