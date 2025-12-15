بعد تسجيل عبلة كامل| مفيدة شيحة تشيد بلميس الحديدي: رجعتي لنا صوت بنحبه ونحترمه

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة إشادة للسبق الإعلامي الذي حققته الإعلامية لميس الحديدي، بعد إذاعة تسجيل صوتي للفنانة عبلة كامل، في أول ظهور لها منذ فترة طويلة.

الإعلامية مفيدة شيحة، عبر برنامجها «الستات» على قناة النهار، قالت : «أنا مذيعة وأقولكم ده سبق محصلش قبل كده إعلاميًا، لأن عبلة كامل مقررة إنها مش عايزة تتكلم مع حد، وكان صعب جدًا الوصول ليها»، موجهة تحية خاصة للإعلامية لميس الحديدي على هذا الجهد، مضيفة: «رجعتي لنا صوت كلنا بنحبه ونحترمه».

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن : «وحشتينا يا عبلة كامل، ولو راضية بس نسمع صوتك إحنا راضيين، ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا ودايمًا منورة حياتنا»، مؤكدة الحب الكبير الذي يحمله الجمهور للفنانة ومتمنية لها الشفاء والعافية.