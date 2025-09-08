تخزين المواد الأساسية.. إيران تستعد لسيناريوهات صعبة وتعليمات عاجلة من «خامنئي» للحكومة

دعا المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ تدابير احترازية عبر تخزين المواد الأساسية، محذرًا من "مخاطر محتملة" قد تطرأ في الفترة المقبلة يصعب التنبؤ بها.

وتأتي هذه التوصية في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، خصوصًا مع تزايد الضغوط من جانب الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، في أعقاب المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وما تلاها من تصعيد أمني في المنطقة.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، فقد التقى المرشد الأعلى بالرئيس مسعود بزشكيان، ووزراء الحكومة، وكبار المسؤولين، لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي هذا الإطار، كان الرئيس مسعود بزشكيان قد أشار مؤخرًا إلى أن "الضغوط الغربية تهدف إلى إضعاف إيران وتجريدها من قدراتها الدفاعية"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي تهديد خارجي.

ويرى مراقبون أن دعوة المرشد الأعلى لتخزين السلع الأساسية تعكس استعدادًا لمواجهة سيناريوهات متعددة، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي، في ظل العقوبات المستمرة والتقلبات الحادة في احتياطات النقد الأجنبي، فضلًا عن احتمالات حدوث اضطرابات داخلية بفعل التحديات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تترجم هذه التوصية إلى إجراءات عملية من قبل الحكومة، تشمل تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والدوائية، وضمان استقرار سلاسل التوريد، وهو ما قد ينعكس أيضًا على السياسات التجارية والاستيرادية في المرحلة المقبلة.