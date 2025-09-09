قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أدعية تسدّد كل ديونك .. ردّدها بيقين يفرج الله همّك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة
طارق أبو العينين : لاعبو المنتخب «رجالة» وحققنا المطلوب أمام بوركينا فاسو
وزير الخارجية يحذّر: سد النهضة غير شرعي.. ومصر تحتفظ بحق الدفاع عن مياهها
الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك
هجوم الدوحة يفجّر غضبًا في واشنطن: مستشارو ترامب مصدومون من ضربة إسرائيل
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
سابقة خطيرة.. اتحاد العمال يندد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية
اتحاد الكرة: نسعى لنقل مباراة مصر وجيبوتي إلى ستاد القاهرة
ميدو: حسام حسن عاشق لمصر وصاحب تاريخ كبير مع المنتخب.. وأنا بحب التوأم
إعلام عبري: إسرائيل لم تؤكد بعد تصفية قادة حماس في قطر
الدوحة تتوعد تل أبيب.. رئيس وزراء قطر يتهم نتنياهو بالهمجية وإسرائيل بممارسة «إرهاب دولة»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن دولة قطر تعرضت لهجوم إسرائيلي غادر، يشكل "إرهاب دولة" وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية، مشددا على أن بلاده تحتفظ بحق الرد، وستقوم بكل ما يلزم لحماية سيادتها وأمنها الوطني.

وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي طارئ اليوم: "ما حدث اليوم لا يمكن وصفه إلا بأنه غدر سياسي وعسكري من قبل كيان مارق في المنطقة، والهجوم الإسرائيلي رسالة خطيرة تظهر حالة العربدة السياسية التي يمارسها شخص مثل نتنياهو".

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن الهجوم الإسرائيلي جاء في وقت كانت فيه مفاوضات مكثفة جارية بوساطة أمريكية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل عملت على "تخريب كل محاولة لتحقيق السلام".

وتابع "لم ندخر وسعا لإنجاح المفاوضات، وكانت تسير بطلب مباشر من الجانب الأمريكي، لكن بعد هذا الهجوم، لا وجود لأي محادثات قائمة".

وأضاف رئيس الوزراء أن الجانب الأمريكي أبلغ الدوحة بالهجوم بعد عشر دقائق فقط من وقوعه، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية القطرية عملت بكفاءة ضد الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، إلا أن "الأسلحة التي استخدمها العدو الإسرائيلي اليوم لم تكشف بالرادارات، ما يشير إلى تكنولوجيا جديدة وخطيرة".

وبين آل ثاني أن الجهات الأمنية باشرت فورًا التعامل مع الحادث، وتم حصر الإصابات والضحايا، كما تم تشكيل فريق قانوني دولي لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لمحاسبة الجهة المنفذة.

وأكد "ما جرى اليوم ليس مجرد حادث، بل محاولة لزعزعة الأمن الإقليمي، ويجب ألا يتم التغاضي عنه. يجب على العالم أن يتعامل مع هذه السابقة بكل جدية"، قال رئيس الوزراء، محذرًا من أن المنطقة تواجه لاعبا مارقا لا يحترم القوانين ولا الحدود".

وطالب وزير الخارجية القطري المجتمع الدولي بأن "لا يتغاضى عن أفعال إسرائيل"، داعيا إلى تحرك موحد في وجه ما وصفه بـ"همجية نتنياهو" وسياسات الاحتلال التي تدفع المنطقة نحو "مستوى لا يمكن إصلاحه".

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قطر هجوم إسرائيلي نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة إسرائيل

