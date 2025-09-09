قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفاصل والسرطان .. زيت غير متوقع يعالج أمراضا خطيرة
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران

محمود عبد القادر

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الثلاثاء، توصلها إلى تفاهمات جديدة مع إيران تتيح استئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية، بعد أن توقفت في أعقاب العدوان الجوي الإسرائيلي والأمريكي يونيو الماضي.

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، إن التفاهم جاء خلال اجتماع عقد في القاهرة مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حيث تم الاتفاق على "خطوات عملية" تمهد الطريق لاستئناف التفتيش، واصفا ذلك بأنه "تقدم مهم في الاتجاه الصحيح".

من جانبه، أكد عراقجي، أن الاتفاقات الجديدة تتماشى مع القوانين التي أقرها البرلمان الإيراني، وتراعي الاحتياجات الأمنية لبلاده، مع الحفاظ على مبدأ السيادة الوطنية. لكنه شدد على أن طهران ستعتبر التعاون مع الوكالة منتهيا في حال تم تفعيل آلية "العقوبات التلقائية" وإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن.

وفي السياق ذاته، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهراني، أن السلطات الإيرانية لا تملك حاليا إمكانية الوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب، مشيرة إلى أن الموضوع يخضع لقيود تنظيمية.

ويأتي هذا التطور في وقت تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية "العودة السريعة" في مجلس الأمن، والتي قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي رفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إسرائيل رافائيل جروسي القاهرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

