وزير الخارجية : غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنّ مصر تدين بأشد وأقصى العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر.

وأوضح وزير الخارجية في تصريحات للقاهرة الإخبارية، أنّ الدولة المصرية تتضامن مع قطر في هذا الظرف الدقيق.

وتابع الدكتور بدر عبد العاطي، أنّ أمن قطر من أمن مصر ويأتي ضمن ركائز الأمن القومي العربي، مشيرًا، إلى أنّ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر يعكس حالة التمادي غير المقبول للتجاوزات الإسرائيلية.

وواصل وزير الخارجية، أنّ إسرائيل ترفض تماما خيار السلام وتعتمد على خيار غطرسة القوة، مشددًا، على أنّ غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار.

وأمس الثلاثاء، ادانت جمهورية مصر العربية بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلى السافر ضد دولة قطر الشقيقة والذى استهدف المكتب السياسى لحركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة، فى خرقٍ فاضح لأحكام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، واستخفاف بالقواعد والأعراف الدولية. وتؤكّد جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل ووقوفها التام مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا أمام هذا العدوان المشين.

وأكدت مصر على أن هذا النهج العدوانى الإسرائيلى إنما يعكس بوضوح النية الإسرائيلية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والغياب الكامل لأى إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلى للتحرك فى اتجاه السلام والتمادى فى العدوان والإمعان فى الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولى.