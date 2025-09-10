رئيس وزراء بريطانيا يصف الغارة الإسرائيلية على الدوحة بـ «الانتهاك الخطير»

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الغارة الإسرائيلية على قطر قبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي في لندن اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن الغارة العسكرية، التي استهدفت قادة حماس المتمركزين في الدوحة، تُمثل انتهاكًا لسيادة قطر وتُنذر "بمزيد من التصعيد في المنطقة".

وأضاف في بيان على منصة "إكس": "يجب أن تكون الأولوية لوقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة. هذا هو الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه "نفذ غارة دقيقة استهدفت القيادة العليا لمنظمة حماس الإرهابية".

وأدانت قطر، التي استضافت مفاوضات بين إسرائيل وحماس، الهجوم ووصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي". وقالت حماس إن ستة أشخاص قُتلوا، لكن قيادتها العليا، بمن فيهم فريق المفاوضات، نجت.

ونفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني أي علم مسبق بالهجوم، قائلاً إنه "عملية مستقلة تمامًا".

صرح مسؤولون في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أُبلغت مسبقًا بالغارة.

أجرى ستارمر اتصالًا هاتفيًا مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مساء الثلاثاء، حيث أدان الغارة الإسرائيلية وأكد مجددًا أنها "انتهاك صارخ لسيادة قطر"، وفقًا لبيان الحكومة البريطانية.

ومن المقرر أن يُجري ستارمر محادثات مع إسحاق هرتسوج في داونينج ستريت يوم الأربعاء، حيث ينوي إثارة العمل العسكري الإسرائيلي على قطر، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية في غزة.