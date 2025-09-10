من غرفة السيطرة.. «زامير» يقود الطيارين الإسرائيليين شخصيًا لضرب قادة حماس في قطر|شاهد

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء الثلاثاء، أن رئيس الأركان إيال زامير أشرف بشكل مباشر على العملية العسكرية التي استهدفت قيادات من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشر أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" صورًا لزامير من داخل غرفة القيادة والسيطرة التابعة لسلاح الجو أثناء متابعة الضربة، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان تواصل مع الطيارين قبيل تنفيذ الهجوم.

وبحسب ما نقله أدرعي، فقد خاطب زامير طياريه قائلاً إن المستهدفين "هم من خططوا لتدمير إسرائيل"، مؤكداً استمرار الجيش في ملاحقة قيادات الحركة "في أي مكان وبأي مدى".

وأضاف أن العملية جاءت "ردًا على هجوم السابع من أكتوبر"، مؤكداً أن الجيش "لن يتوقف حتى استعادة المخطوفين وحسم المعركة مع حماس".