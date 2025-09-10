قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد
وزير الخارجية : غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار
برعاية الرئيس السيسي.. اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الذرية يفتح مرحلة جديدة في المنطقة
رئيس وزراء بريطانيا يصف الغارة الإسرائيلية على الدوحة بـ «الانتهاك الخطير»
بوركينافاسو يُقدّم هدية خاصة لـ محمد صلاح .. شاهد
دمــ.ـاء في الدوحة.. قتيــ.ـل ثانٍ يسقط جراء الهجوم الإسرائيلي على قطر
من غرفة السيطرة.. «زامير» يقود الطيارين الإسرائيليين شخصيًا لضرب قادة حماس في قطر|شاهد
3 أدعية تسدّد كل ديونك .. ردّدها بيقين يفرج الله همّك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة
طارق أبو العينين : لاعبو المنتخب «رجالة» وحققنا المطلوب أمام بوركينا فاسو
وزير الخارجية يحذّر: سد النهضة غير شرعي.. ومصر تحتفظ بحق الدفاع عن مياهها
الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك
أخبار العالم

برعاية الرئيس السيسي.. اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الذرية يفتح مرحلة جديدة في المنطقة

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
قسم الخارجي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن هناك توجيهات يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل كل الجهد لخفض التصعيد في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك "اتصالات مكثفة مع طهران وواشنطن والترويكا الأوروبية ووكالة الطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني".

وتابع: "الاتصالات المصرية تهدف إلى خفض التوتر والتصعيد، واستئناف التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية".

وذكر أن اتفاق القاهرة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية لاستئناف التعاون تم برعاية الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن اتفاق القاهرة يؤسس لمرحلة جديدة، ومصر ستبذل قصارى جهدها لضمان تنفيذ بنوده وتجنب التصعيد.

وواصل الدكتور بدر عبد العاطي، أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وتحتاج إلى التهدئة وخفض التصعيد والتركيز على التنمية.

الرئيس السيسي وزير الخارجية اتفاق القاهرة إيران الوكالة الذرية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

