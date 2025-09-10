ترامب يتبرّأ من هجوم الدوحة: غير سعيد بقصف إسرائيل لـ قطر.. ونتنياهو المسئول ويتحمل التبعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه ليس سعيدًا بالغارة الإسرائيلية على قطر.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في كلمة له، أنه سيتحدث غدًا عن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في قطر.

وتبرأ ترامب من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة مؤخرًا، مؤكدًا أن العملية العسكرية "كانت قرارًا شخصيًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، ولا علاقة لإدارته أو توجهاته السياسية بها.

وفي كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي بولاية فلوريدا، قال ترامب: “أريد أن أكون واضحًا: ما جرى في الدوحة لم يكن بقرار مني ولا بتنسيق مع أي جهة أمريكية. ذلك كان قرار نتنياهو وحده، وهو يتحمل تبعاته”.

وأكدت حركة حماس، في بيان، "فشل" الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في "اغتيال أعضاء الوفد المفاوض"، فيما أعلنت سقوط خمسة من أعضائها جراء الاستهداف الإسرائيلي.

ووصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الغارة الإسرائيلية على الدوحة بأنها "إرهاب دولة"، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاسم، قائلًا: "هذه الأعمال البربرية لا تعكس إلا همجية هذا الشخص، الذي يجر المنطقة إلى وضع لا يمكن إصلاحه، للأسف".

وأكد خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مساء أمس الثلاثاء، أن قطر "لن تدخر جهدًا" لوقف الحرب في قطاع غزة، لكنه أضاف: “فيما يتعلق بالمحادثات الحالية، لا أعتقد أن هناك أي مبرر الآن بعد أن رأينا هجومًا كهذا”.