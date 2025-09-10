قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة الباحثة الإسرائيلية .. حزب الله العراقي يكشف عن تفاهمات سرية بشأن بغداد |تفاصيل

كشف مصدر في كتائب حزب الله العراقي لوكالة فرانس برس أن الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية ـ الروسية إليزابيث تسوركوف، المحتجزة منذ عام 2023، تم وفق تفاهمات مشروطة تهدف إلى حماية العراق من الانزلاق إلى صراعات جديدة.

وأوضح المصدر أن ما حدث "لا يُعد عملية تحرير عسكرية"، بل هو إطلاق سراح مشروط، مضيفًا أن أبرز تلك الشروط يتعلق بـ"تمهيد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من العراق دون مواجهة عسكرية، وبما يضمن تجنيب البلاد أي صدامات أو حروب إضافية".

وأكد المصدر أن الكتائب لم تعلن في أي وقت مسؤوليتها الرسمية عن خطف تسوركوف، لكنه شدد على أن قرار الإفراج عنها جاء في إطار حسابات سياسية وأمنية دقيقة، تأخذ في الاعتبار الوضع الداخلي العراقي، وضرورة تجنيب البلاد المزيد من التوترات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية ـ الروسية إليزابيث تسوركوف، التي كانت تحتجزها كتائب حزب الله العراقية منذ أكثر من عامين.

وأوضح ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلًا: “تسوركوف الآن بأمان في السفارة الأمريكية بالعراق، بعد تعرضها للتعذيب لأشهر عديدة”.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تحرير تسوركوف، بعد عامين ونصف من اختطافها على يد كتائب حزب الله.

وقال السوداني في تغريدة له على منصة "إكس": "تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور طويلة، نعلن عن تحرير المواطنة الروسية إليزابيث تسوركوف."

